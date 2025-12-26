Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε

Δημόσια ευχαρίστησε τον κόσμο ο Γιώργος Καπουτζίδης για το reunion του Παρά Πέντε και την αγάπη που έδειξε σε αυτό, μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με όλους τους συντελεστές του σίριαλ και έστειλε επίσης τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά! Σας ευχαριστούμε όλους!».

Δείτε την ανάρτηση



Το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια της σειράς προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου το βράδυ, όπου οι πρωταγωνιστές αναβίωσαν παλιές σκηνές και εξιστόρησαν γεγονότα που συνέβησαν στα παρασκήνια, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, και έσπασε τα κοντέρ σε τηλεθέαση, αγγίζοντας το 52% σε τέταρτο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



