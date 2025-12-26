Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με όλους τους συντελεστές του σίριαλ και έστειλε επίσης τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.

26 Δεκ. 2025 10:11
Δημόσια ευχαρίστησε τον κόσμο ο Γιώργος Καπουτζίδης για το reunion του Παρά Πέντε και την αγάπη που έδειξε σε αυτό, μέσα από μία ανάρτηση στα social media του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά! Σας ευχαριστούμε όλους!».

Δείτε την ανάρτηση


Το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια της σειράς προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου το βράδυ, όπου οι πρωταγωνιστές αναβίωσαν παλιές σκηνές και εξιστόρησαν γεγονότα που συνέβησαν στα παρασκήνια, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, και έσπασε τα κοντέρ σε τηλεθέαση, αγγίζοντας το 52% σε τέταρτο.

