Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας επιτυχημένος ηθοποιός ή ένας χαρισματικός entertainer. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα ένα νέο είδος θεάματος, συνδυάζοντας σάτιρα, πρόζα, τραγούδι, χορό και προσωπικό ύφος, και άφησε πίσω του ένα στίγμα που για δεκαετίες καθόρισε την αθηναϊκή νύχτα.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο, όχι μόνο λόγω της μακράς διαδρομής του, αλλά και γιατί μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο μοιάζει να κλείνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής διασκέδασης. Για πολλούς ήταν ο πρώτος πραγματικός Έλληνας σόουμαν, ένας καλλιτέχνης που τόλμησε να εμφανιστεί με τρόπο απολύτως προσωπικό, να σατιρίσει, να εκτεθεί, να προκαλέσει και να αγαπηθεί όσο λίγοι.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1939, μεγάλωσε με τη μητέρα του, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν ήταν ακόμη βρέφος. Τον πατέρα του τον είδε πρώτη φορά σε ηλικία 12 ετών, κουβαλώντας από νωρίς εμπειρίες που σημάδεψαν τη ζωή του. Αν και το οικογενειακό του περιβάλλον επιθυμούσε να ακολουθήσει μια πιο «ασφαλή» διαδρομή, εκείνος διάλεξε από νωρίς το θέατρο, δίνοντας κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε το 1962, όταν, ενώ ήταν ακόμη δευτεροετής, συμμετείχε στην ιστορική «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, δίπλα σε ονόματα όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού. Εκεί ερμήνευσε το «Κάθε κήπος» και ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος για μια πορεία που έμελλε να μείνει ξεχωριστή.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα κινήθηκε ανάμεσα στο θέατρο, τις μπουάτ, το τραγούδι και τον κινηματογράφο, χτίζοντας σταδιακά τη δική του προσωπική γλώσσα. Εμφανίστηκε και στο σινεμά, μεταξύ άλλων στην ταινία «Ο τρίτος δρόμος» του Ίωνα Νταϊφά, όμως ήταν κυρίως στη νύχτα όπου έγραψε τη δική του ιστορία.

Η «Μέδουσα» και το νέο πρόσωπο της διασκέδασης

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, από το 1973 έως το 1992, η «Μέδουσα» στου Μακρυγιάννη έγινε ο χώρος όπου ο Γιώργος Μαρίνος καθιέρωσε ένα εντελώς νέο μοντέλο διασκέδασης. Δεν ήταν απλώς τραγουδιστής, ούτε απλώς ηθοποιός ή παρουσιαστής. Ήταν ο καλλιτέχνης που έστηνε ένα ολόκληρο σύμπαν πάνω στη σκηνή, μπλέκοντας τη μίμηση, την πολιτική και κοινωνική σάτιρα, τη μουσική, το τραγούδι και τον αυτοσχεδιασμό.

Εκεί, όπως λένε όσοι έζησαν από κοντά εκείνη την εποχή, ακούστηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά το «σόου» με τη σύγχρονη έννοια στην ελληνική νύχτα. Ο Γιώργος Μαρίνος δεν κρατούσε αποστάσεις από το κοινό του. Αντίθετα, συνομιλούσε μαζί του, το έβαζε μέσα στη ροή του θεάματος και κατέλυε τα συνηθισμένα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία.

Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα και ανθρώπους που αναγνώριζαν σε εκείνον κάτι απολύτως ιδιαίτερο. Είχε στενή σχέση με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο, ενώ τραγούδια και στίχοι γράφτηκαν για εκείνον από τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Δημήτρη Ιατρόπουλο, τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Νινή Ζαχά.

Οι άνθρωποι που μίλησαν για εκείνον

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλειά του, έκανε λόγο για έναν εμβληματικό καλλιτέχνη που αγαπήθηκε όσο λίγοι και χάρισε απλόχερα το ταλέντο του. Τον χαρακτήρισε τον πρώτο Έλληνα διασκεδαστή και τον πρώτο εγχώριο σόουμαν, που κατάφερε να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την υποκριτική, τη μίμηση, τη μουσική και το τραγούδι.

Στη δήλωσή της στάθηκε επίσης στο θάρρος με το οποίο μίλησε δημόσια για την προσωπική του ζωή σε εποχές πολύ πιο κλειστές και συντηρητικές, επισημαίνοντας πως συνέβαλε ουσιαστικά στο να μετακινηθεί η κοινωνία μακριά από παρωχημένες αντιλήψεις.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος μίλησε για μια βαθιά σχέση ζωής και δουλειάς. Όπως είπε, του οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον καλλιτεχνικό του εαυτό, σημειώνοντας πως ο Μαρίνος άνοιξε μια πόρτα στο θέαμα που μέχρι τότε δεν υπήρχε στην Αθήνα. Τον περιέγραψε ως επαναστάτη, μοναδικό, ακριβό, ευγενή, αθυρόστομο αλλά πάντα αριστοκράτη.

Η Ελένη Δήμου, με την οποία είχε συνεργαστεί στενά, μίλησε με έντονη συγκίνηση για την είδηση της απώλειάς του, λέγοντας πως ήθελε πολύ να τον ξαναδεί και να τον αγκαλιάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Θυμήθηκε τη στενή τους συνεργασία, τις δύο γεμάτες σεζόν που πέρασαν μαζί, τα γέλια, την απαιτητικότητα αλλά και την τελειομανία του.

Η Σόφη Ζαννίνου έκανε λόγο για έναν εξαιρετικό δάσκαλο, άνθρωπο της λεπτομέρειας και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι μαζί του φεύγει μια ολόκληρη εποχή. Η Άννα Φόνσου τον αποχαιρέτησε ως έναν μεγάλο καλλιτέχνη που έφερε επανάσταση στη διασκέδαση, ενώ ο Σπύρος Μπιμπίλας τον χαρακτήρισε άνθρωπο πολύ μπροστά από την εποχή του, προστατευτικό, γενναιόδωρο και ουσιαστικό στις σχέσεις του.

Από την πλευρά της, η Λόλα Νταϊφά μίλησε για έναν επαναστάτη του χώρου, έναν άνθρωπο που έφερε καινούργια πράγματα χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα γίνουν αποδεκτά, αλλά τελικά λατρεύτηκε. Θύμισε μάλιστα ότι ήταν εκείνος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η διασκέδαση συνομιλούσε με το κοινό.

Συγκινημένη εμφανίστηκε και η Βίκυ Παγιατάκη, η οποία μίλησε για ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της, για την αγάπη που πήρε από εκείνον και για τη γενναιοδωρία του, όχι μόνο σε υλικό επίπεδο αλλά κυρίως σε ανθρώπινο. Ο Βασίλης Θωμάκος, ο στενότερος φίλος του, είπε πως ήταν σαν αδέλφια επί σαράντα χρόνια, ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος μίλησε για μια μεγάλη μορφή, που κουβαλούσε μια άλλη ομορφιά και μια άλλη χαρά για τη ζωή.

Ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο

Ο Γιώργος Μαρίνος δεν έκρυψε ποτέ ποιος ήταν. Σε μια Ελλάδα πολύ πιο φοβική από τη σημερινή, μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του και στάθηκε δημόσια απέναντι σε στερεότυπα, κοινωνικές συμβάσεις και υποκρισίες. Ήταν από τα πρώτα δημόσια πρόσωπα που το έκαναν με τέτοια καθαρότητα, χωρίς ενοχές και χωρίς διάθεση να απολογηθεί.

Είχε πει ο ίδιος πως δεν είχε ποτέ πρόβλημα να λέει την αλήθεια για τον εαυτό του και πως ακριβώς αυτή η καθαρότητα τον προστάτεψε από το να τον πληγώνουν εύκολα οι άλλοι. Ήταν μια στάση ζωής που δεν είχε μόνο προσωπική διάσταση, αλλά και δημόσιο βάρος, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την εποχή στην οποία διατυπώθηκε.

Παράλληλα, ήταν ένας άνθρωπος με έντονη εσωτερική ζωή. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα. Είχε παραδεχθεί ότι όταν δεν εργαζόταν ένιωθε σαν να σταματά ο χρόνος, αν και ο ίδιος συνέχιζε να μεγαλώνει. Περιέγραφε την καθημερινότητά του με μοναχικά χόμπι, όπως τα παζλ, το διάβασμα και η συλλογή γραμματοσήμων, σαν να αποδεχόταν μια πιο ήσυχη, εσωτερική φάση της ζωής του.

Από τη «Μέδουσα» στο «Ciao ANT1»

Για το ευρύ τηλεοπτικό κοινό, ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο ήταν το «Ciao ANT1», η εκπομπή που τον έφερε ξανά στο προσκήνιο με έναν διαφορετικό, πιο τηλεοπτικό αλλά εξίσου χαρακτηριστικό τρόπο. Εκεί ο Μαρίνος κουβάλησε το προσωπικό του σύμπαν στην ιδιωτική τηλεόραση και επιβεβαίωσε ότι η σκηνική του περσόνα μπορούσε να επιβιώσει και να κυριαρχήσει και στην οθόνη.

Οι νεότεροι μπορεί να τον γνώρισαν περισσότερο από εκεί, όμως όσοι είχαν ζήσει τη διαδρομή του από τις μπουάτ, τη «Μέδουσα» και τα μεγάλα του σόου, ήξεραν καλά ότι επρόκειτο για μια μορφή που είχε ήδη αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

Μια παρακαταθήκη που δεν χωρά εύκολα σε λέξεις

Ο Γιώργος Μαρίνος δεν ανήκε στους καλλιτέχνες που απλώς έκαναν επιτυχία. Ανήκε σε εκείνους που αλλάζουν το τοπίο. Που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο στήνεται ένα θέαμα, εκφέρεται μια ατάκα, σπάει μια σύμβαση, μπαίνει η προσωπική αλήθεια στον δημόσιο χώρο.

Γι’ αυτό και όσοι μίλησαν για εκείνον δεν στάθηκαν μόνο στη φήμη του ή στις επιτυχίες του, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο άφησε το αποτύπωμά του. Για άλλους ήταν δάσκαλος, για άλλους επαναστάτης, για άλλους φίλος, για άλλους πρότυπο ελευθερίας. Στην πραγματικότητα ήταν όλα αυτά μαζί.

Και ίσως γι’ αυτό η απουσία του μοιάζει σήμερα με το τέλος μιας εποχής που είχε λάμψη, θάρρος, υπερβολή, στυλ, σάτιρα και μια σπάνια αίσθηση ελευθερίας. Μιας εποχής που είχε, σε μεγάλο βαθμό, τη δική του υπογραφή.

