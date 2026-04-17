Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του στη ΜΕΘ, το κρίσιμο 15ήμερο για την υγεία του

Συνεχίζεται η νοσηλεία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ μετά την επέμβαση για το ανεύρυσμα – Σε στενή παρακολούθηση από τους γιατρούς του «Ευαγγελισμού».

17 Απρ. 2026 7:33
Pelop News

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει διασωληνωμένος ο Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το πρωί της περασμένης Τετάρτης, το οποίο κατέστησε αναγκαία την άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η επέμβαση εμβολισμού για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, γεγονός που θωρακίζει τον οργανισμό απέναντι σε πιθανές επιπλοκές. Ωστόσο, η ιατρική ομάδα τονίζει πως οι επόμενες 10 έως 15 ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς τότε θα καταστεί εφικτή μια ασφαλής εκτίμηση για την πορεία της αποκατάστασής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο κ. Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του παρουσία του Πρωθυπουργού. Από την πρώτη στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο πλευρό του στενού του συνεργάτη, πραγματοποιώντας συνεχείς επισκέψεις στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί προσωπικά για τις εξελίξεις.

Το κύμα συμπαράστασης είναι μεγάλο, με πλήθος μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και βουλευτών να επισκέπτονται τον «Ευαγγελισμό», εκφράζοντας τη στήριξή τους στην οικογένεια του Υφυπουργού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ