Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του στη ΜΕΘ, το κρίσιμο 15ήμερο για την υγεία του

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει διασωληνωμένος ο Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το πρωί της περασμένης Τετάρτης, το οποίο κατέστησε αναγκαία την άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η επέμβαση εμβολισμού για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, γεγονός που θωρακίζει τον οργανισμό απέναντι σε πιθανές επιπλοκές. Ωστόσο, η ιατρική ομάδα τονίζει πως οι επόμενες 10 έως 15 ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς τότε θα καταστεί εφικτή μια ασφαλής εκτίμηση για την πορεία της αποκατάστασής του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν την πορεία της υγείας του, τι λέει ο ιατρός του

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο κ. Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του παρουσία του Πρωθυπουργού. Από την πρώτη στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο πλευρό του στενού του συνεργάτη, πραγματοποιώντας συνεχείς επισκέψεις στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί προσωπικά για τις εξελίξεις.

Το κύμα συμπαράστασης είναι μεγάλο, με πλήθος μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και βουλευτών να επισκέπτονται τον «Ευαγγελισμό», εκφράζοντας τη στήριξή τους στην οικογένεια του Υφυπουργού.

