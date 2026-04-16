Γιώργος Μυλωνάκης: Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν την πορεία της υγείας του, τι λέει ο ιατρός του

Στις επόμενες δύο εβδομάδες στρέφεται πλέον το ιατρικό ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, μετά την επιτυχή επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον «Ευαγγελισμό». Ο γιατρός που πραγματοποίησε τον εμβολισμό, Ευτύχιος Αρχοντάκης, έδωσε το πρωί της Πέμπτης το βασικό στίγμα της επόμενης φάσης, επισημαίνοντας ότι, παρά τη θετική έκβαση του χειρουργείου, είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της υγείας του.

Όπως ανέφερε, ο πρώτος στόχος της επέμβασης ήταν να αποκλειστεί το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος, κάτι που επετεύχθη. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, το επόμενο και καθοριστικό βήμα είναι να αντιμετωπιστεί η αιμορραγία και να φανεί πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός στο επόμενο διάστημα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά και ότι η ασφαλέστερη εικόνα δεν μπορεί να δοθεί πριν περάσουν τουλάχιστον δέκα ημέρες, ενώ πιο καθαρά συμπεράσματα αναμένονται σε ορίζοντα δύο εβδομάδων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι στις περιπτώσεις υπαραχνοειδούς αιμορραγίας οι επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν μέσα στις πρώτες κρίσιμες ημέρες, ανάλογα με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που έχει διαχυθεί στον εγκέφαλο. Γι’ αυτό και, όπως εξήγησε, η παρακολούθηση γίνεται μέρα με τη μέρα, χωρίς να μπορεί κανείς από τώρα να μιλήσει με βεβαιότητα για την τελική εξέλιξη.





Ο κ. Αρχοντάκης χαρακτήρισε θετικό στοιχείο το ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι το ανεύρυσμα έχει πλέον αποκλειστεί, σημειώνοντας πως αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της γρήγορης διακομιδής και της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης, υπογραμμίζοντας ότι, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τέτοιες περιπτώσεις είναι κρίσιμο να αντιμετωπίζονται μέσα στο πρώτο 48ωρο.

Αναφερόμενος στην εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη όταν έφτασε στο νοσοκομείο, είπε ότι παρουσίαζε νευρολογική εικόνα συμβατή με σοβαρό εγκεφαλικό ή ισχαιμικό επεισόδιο. Εξήγησε ακόμη ότι η παραμονή του ασθενούς διασωληνωμένου λειτουργεί προστατευτικά για τον εγκέφαλο και, υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται πιο ασφαλής επιλογή στο παρόν στάδιο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά κάθε μεταβολή της κατάστασής του.

