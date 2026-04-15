Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο

Μετά από λιποθυμικό επεισόδιο μεταφέρθηκε σήμερα (15/04/2026) στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στον οποίο μετέχει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

