Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο

Υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο
15 Απρ. 2026 9:57
Pelop News

Μετά από λιποθυμικό επεισόδιο μεταφέρθηκε σήμερα (15/04/2026) στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στον οποίο μετέχει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ