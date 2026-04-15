Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο
Υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις
Μετά από λιποθυμικό επεισόδιο μεταφέρθηκε σήμερα (15/04/2026) στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μυλωνάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στον οποίο μετέχει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.
Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News