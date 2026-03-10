Γιώργος Πανουσόπουλος: Η ζωή, η οικογένεια και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό σινεμά

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη διαδρομή στον ελληνικό κινηματογράφο. Σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας, σεναριογράφος, μοντέρ και παραγωγός, υπήρξε μια πολυσχιδής μορφή του χώρου, με έργο που συνδέθηκε με εικόνες, ατμόσφαιρα και μια έντονα προσωπική κινηματογραφική ματιά.

Γεννημένος στις 3 Φεβρουαρίου 1942 στην Κηφισιά, σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία πίσω από την κάμερα ως διευθυντής φωτογραφίας, πριν περάσει στη σκηνοθεσία και χτίσει τη δική του αυτόνομη πορεία στο σινεμά.

Στην προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Πανουσόπουλος είχε παντρευτεί τη Μπέτυ Λιβανού, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη Δέσποινα και τη Μαργαρίτα. Η σχέση τους κράτησε για δεκαετίες και συνδέθηκε όχι μόνο με κοινή ζωή, αλλά και με μια βαθιά καλλιτεχνική διαδρομή, καθώς η ηθοποιός βρέθηκε και σε σημαντικές στιγμές της δημιουργίας του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία της κόρης τους, Μαργαρίτας Πανουσοπούλου, η οποία ακολούθησε τον δρόμο της τέχνης ως ηθοποιός και χορεύτρια. Σύμφωνα με διαθέσιμα βιογραφικά στοιχεία, σπούδασε θέατρο στην Αγγλία και στην Italia Conti Academy of Theatre and Dramatic Arts, ενώ εργάστηκε και στη Βρετανία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και συνεχίσει τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή.

Στο δημιουργικό του έργο, ο Πανουσόπουλος ξεχώρισε για ταινίες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό σινεμά. Το ντεμπούτο του στη μεγάλου μήκους ταινία ήρθε με το «Ταξίδι του μέλιτος» το 1979, ενώ ακολούθησαν οι «Απέναντι», η «Μανία», το «Μ’ αγαπάς;», η «Ελεύθερη Κατάδυση», το «Μια μέρα τη νύχτα», η «Τεστοστερόνη» και η ταινία «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει».

Το έργο του ταξίδεψε και εκτός Ελλάδας, με τη «Μανία» να συνδέεται με το Φεστιβάλ Βερολίνου και το «Μ’ αγαπάς;» με τη Βενετία, επιβεβαιώνοντας ότι η κινηματογραφική του γλώσσα μπορούσε να επικοινωνήσει και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Παράλληλα, είχε συνεργαστεί ως διευθυντής φωτογραφίας με σημαντικούς δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ το 2004 είχε συνδεθεί και με το οπτικό υλικό της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, μια ακόμη ψηφίδα σε μια πορεία που δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνοθεσία.

Η οικογένειά του, στην ανακοίνωσή της για τον θάνατό του, μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για έναν άνθρωπο που αναζητούσε πάντα το φως και που θα μείνει ζωντανός μέσα από όσα προσέφερε στους δικούς του ανθρώπους και μέσα από τις ταινίες του. Έτσι, το αποτύπωμα του Γιώργου Πανουσόπουλου δεν μένει μόνο στη φιλμογραφία του, αλλά και στη θέση που κατέχει πλέον στη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου.

