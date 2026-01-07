Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Πρόχειρα και εφήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες – Χωρίς σχέδιο για το αύριο»

Σφοδρή κριτική στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον αγροτικό κόσμο ασκεί ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, Αναπληρωτής Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο Δίκτυο Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας, κάνοντας λόγο για πρόχειρες παρεμβάσεις χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και ουσιαστική προοπτική.

Όπως σημειώνει, «η κυβέρνηση σήμερα προσπάθησε να μας πείσει ότι στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι πρόχειρα, εφήμερα και δεν λύνουν κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Είναι μέτρα για το σήμερα, χωρίς καμία σκέψη για το αύριο».

«Χτυπούν την ελληνική παραγωγή με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες»

Ο κ. Παπαχριστόπουλος στρέφει τα πυρά του και κατά της στάσης της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγγέλλοντας ότι επικροτεί συμφωνίες όπως η Mercosur, οι οποίες – όπως υποστηρίζει – θα πλήξουν ευθέως την ελληνική παραγωγή.

«Την ίδια στιγμή επικροτεί τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, όπως η Mercosur, που θα χτυπήσουν κατευθείαν την ελληνική παραγωγή. Αντί να προστατεύσει τον κόπο του Έλληνα αγρότη, ανοίγει την πόρτα σε φθηνά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας από τη Λατινική Αμερική, ρίχνοντας τις τιμές και το εισόδημα στην ελληνική ύπαιθρο», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Καμία σοβαρή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα»

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πλήρη απουσία στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει πολιτική για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ούτε κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους.

«Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή πολιτική για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να καλλιεργήσουν τη γη τους με αξιοπρέπεια», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε υποσχέσεις και αποσπασματικά επιδόματα.

«Όχι ελεημοσύνη – Δικαιοσύνη και καθαρό σχέδιο»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά επιδόματα και πρόσκαιρες ενισχύσεις, αλλά ουσιαστική στήριξη και προοπτική.

«Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά ελεημοσύνη. Ζητά δικαιοσύνη, στήριξη και ένα καθαρό σχέδιο για να μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του. Και αυτό, η κυβέρνηση ούτε το θέλει ούτε το μπορεί», καταλήγει.

