Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ

Συγγενείς, φίλοι, πρώην συνεργάτες και πλήθος πολιτικών αποχαιρετούν αυτή την ώρα στο Aποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τον δημοσιογράφο

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ
08 Ιαν. 2026 10:22
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η τελετή αποχαιρετισμού του Γιώργου Παπαδάκη . Ο εμβληματικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από έμφραγμα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία.

Η σύζυγός του, τα τρία παιδιά του από τους δύο γάμους του, συγγενείς, στενοί φίλοι και δεκάδες συνάδελφοι από τον χώρο των ΜΜΕ βρέθηκαν στη Ριτσώνα για να πουν το «τελευταίο αντίο» στον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την πρωινή ενημέρωση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Στρατής Λιαρέλλης.

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού» Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Μεταξύ όσων παρευρίσκονται στο Αποτεφρωτήριο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές που συμπορεύτηκαν μαζί του ή βρέθηκαν «απέναντί» του στην τηλεοπτική πρωινή ζώνη, με κοινό παρονομαστή τον αμοιβαίο σεβασμό.

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας. Στεφάνια απέστειλαν αρχηγοί κομμάτων, ενώ στο Αποτεφρωτήριο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του Γιώργου Παπαδάκη, η σορός του αποτεφρώθηκε, με την οικογένειά του να ζητά, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:53 Καιρός: Για δύο ψυχρά μέτωπα εξπρές με χιόνια προειδοποιεί ο Μαρουσάκης
11:26 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
11:11 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη
11:10 Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος
11:00 Από αύριο και πάλι Λαϊκές Αγορές: Πήραν διαβεβαιώσεις, αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις
10:56 Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:50 Ο Προμηθέας ισοφαρίζει τη Σαλόν και ξαναπάει στη Γαλλία
10:47 Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας στον Peloponnisos FM 103,9 – Οι νέες μεγάλες συμμετοχές
10:46 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απάτη με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ
10:41 Λίβανος: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης αφοπλισμού Χεζμπολάχ νότια του Λιτάνι
10:27 Χατζηδάκης για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής
10:22 Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ
10:14 Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα
10:08 Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο
10:05 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι
10:00 Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα
9:51 Τραμπ – Πέτρο: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις απειλές
9:48 Η Eνωση Γονέων Πάτρας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
9:43 Τσιάρας: «Τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ