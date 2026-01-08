Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η τελετή αποχαιρετισμού του Γιώργου Παπαδάκη . Ο εμβληματικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από έμφραγμα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία.

Η σύζυγός του, τα τρία παιδιά του από τους δύο γάμους του, συγγενείς, στενοί φίλοι και δεκάδες συνάδελφοι από τον χώρο των ΜΜΕ βρέθηκαν στη Ριτσώνα για να πουν το «τελευταίο αντίο» στον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την πρωινή ενημέρωση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Στρατής Λιαρέλλης.

Μεταξύ όσων παρευρίσκονται στο Αποτεφρωτήριο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές που συμπορεύτηκαν μαζί του ή βρέθηκαν «απέναντί» του στην τηλεοπτική πρωινή ζώνη, με κοινό παρονομαστή τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας. Στεφάνια απέστειλαν αρχηγοί κομμάτων, ενώ στο Αποτεφρωτήριο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του Γιώργου Παπαδάκη, η σορός του αποτεφρώθηκε, με την οικογένειά του να ζητά, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

