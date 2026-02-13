Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας

Τα διακριτικά του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας απένειμε η πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης και στην ανάπτυξη της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Κατά την απονομή, η Γαλλίδα πρέσβης χαρακτήρισε τον κ. Πιτσιλή «συνδετικό κρίκο» μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών διοικητικών συνεργασιών.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ επισήμανε ότι η τιμητική αυτή διάκριση αντανακλά ένα συλλογικό έργο και μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, τονίζοντας πως αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της Αρχής για μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη γαλλική φορολογική διοίκηση, καθώς και στη συμβολή των δύο πλευρών στην αναθεώρηση και υπογραφή της νέας Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η οποία διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις και ενισχύει το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η απονομή της διάκρισης επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και αναδεικνύει τον ρόλο της Αρχής ως σύγχρονου ευρωπαϊκού θεσμού, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη σύσφιγξη της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

