Γιορτή σήμερα στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Το μήνυμα και η διεκδίκηση

Με το σαφές μήνυμα ότι ο Δήμος Καλαβρύτων θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να διεκδικεί την κανονική και ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της γραμμής, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων και επετειακών δράσεων για τα 130 χρόνια απ’ το πρώτο δρομολόγιο του Οδοντωτού.

Σαν σήμερα, στις 10 Μαρτίου 1896, ξεκινούσε η επίσημη λειτουργία της γραμμής η οποία, όπως σημείωσε στον χαιρετισμό του κατά την διάρκεια της εκδήλωσης «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, «δεν σταμάτησαν ποτέ, ούτε σε πολέμους, ούτε σε καταστάσεις αναταραχής, ούτε στην Κατοχή, ούτε σε περιόδους μεγάλων κρίσεων ή περιόδους σκοτεινές για την Δημοκρατία μας και την ενότητα του Έθνους μας».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την υποδοχή στον Σταθμό Καλαβρύτων των επιβατών του πρωινού δρομολογίου απ’ το Διακοπτό απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Σημαντική στιγμή ήταν η συμβολική επανεκκίνηση και παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας Δ.Κ. 8001 απ’ τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια. Η ατμάμαξα, γνωστότερη ως «Μουτζούρης», φυλάσσεται στον Σταθμό Καλαβρύτων και ήταν η πρώτη του Οδοντωτού με έτος κατασκευής το 1891. Αποτελεί δε ένα ζωντανό κομμάτι της σιδηροδρομικής ιστορίας της χώρας μας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στην οποία παρέστη και ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων απένειμε τιμητικές πλακέτες για την πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά τους στον Οδοντωτό στους Νίκο Ταγαρούλια και Αλέξη Λεχουρίτη, «δυο ανθρώπων που έχουν συνδέσει τ’ όνομά και τη ζωή τους με τον Οδοντωτό», όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

Επίσης, εγκαινιάστηκε η Φωτογραφική Έκθεση που ήδη λειτουργεί στον Σταθμό Καλαβρύτων, με παρουσίαση απ’ τον διακεκριμένο συγκοινωνιολόγο Γιώργο Νάθενα ο οποίος, μεταξύ των άλλων, έχει επιμεληθεί το Λεύκωμα «Ο Οδοντωτός Διακοπτού – Καλαβρύτων, 120 χρόνια, Ιστορία – Παρουσίαση – Περιήγηση» (έτος έκδοσης 2016).

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος αφού ευχαρίστησε τους παριστάμενους, κάνοντας ειδική μνεία στους μαθητές των σχολείων που βρίσκονταν στον Σταθμό, ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι «είναι μετρημένες στα δάκτυλα τους ενός χεριού οι συγκοινωνιακές υποδομές στην Ελλάδα που λειτουργούν συνεχώς και αδιάλειπτα επί 130 χρόνια. Ο Οδοντωτός είναι μια απ’ αυτές. Μια απ’ τις υποδομές που όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή τους χαρακτηρίστηκαν ως τεχνολογικά επιτεύγματα πρώτης γραμμής, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή προόδου και εκσυγχρονισμού για την πατρίδα μας».

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Καλαβρύτων έκανε μια συνοπτική αναφορά στο πως δημιουργήθηκε ο Οδοντωτός επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για τεχνολογικό θαύμα για το οποίο πολλοί δυσπιστούσαν αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Το 1896, όμως, η γραμμή ήταν πια μια πραγματικότητα, δικαιώνοντας τον Χαρίλαο Τρικούπη που τον Μάρτιο του 1889 είχε εξαγγείλει και αποφασίσει την κατασκευή της.

Γάλλοι μηχανικοί και Ιταλοί τεχνίτες, με βαθιά κατάρτιση, με τεχνογνωσία και κυρίως με εμπειρία από αντίστοιχα έργα υψηλής δυσκολίας και μεγάλων απαιτήσεων στις Άλπεις, κατασκευάζουν στο Φαράγγι του Βουραϊκού μια διαδρομή 22,3 χιλιομέτρων. Μια διαδρομή που ανεβαίνει σε υψόμετρο κοντά 750 μέτρων και στην οποία περιλαμβάνονται οδοντωτά τμήματα, μήκους 3,4 χιλιομέτρων, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Το έργο θα θεωρηθεί αμέσως ως ένα από τα δυσκολότερα σιδηροδρομικά της εποχής σ’ όλη την Ευρώπη καθώς οι αμαξοστοιχίες θα πρέπει να περάσουν με ασφάλεια από σήραγγες και γέφυρες ανεβαίνοντας κατά μήκος του Φαραγγιού. Η γραμμή ολοκληρώνεται μετά από εργασίες έξι ετών και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Πέραν όλων των άλλων, δηλαδή πέραν του συγκοινωνιακού του ρόλου, ο Οδοντωτός καταφέρνει παράλληλα και απ’ το πρώτο δρομολόγιο ν’ αναδείξει μ’ έναν απαράμιλλο και αυθεντικό τρόπο, απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, την ομορφιά και μοναδικότητα του Φαραγγιού του Βουραϊκού. Το πρώτο δρομολόγιο γίνεται μερικές μόνο εβδομάδες πριν τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε στα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η γραμμή (ελλιπείς συντηρήσεις, αναγκαία έργα θωράκισης κ.λπ.) αλλά και στις κινήσεις που έχουν γίνει από πλευράς του Δήμου Καλαβρύτων για την αναστροφή της σημερινής κατάστασης.

«Θέλουμε μέσα απ’ όλες τις εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια να δείξουμε ότι ο Οδοντωτός μας δεν είναι μουσειακό είδος αλλά φορέας ζωής, δύναμης και δημιουργίας για όλο τον Δήμο Καλαβρύτων», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Υπογραμμίζοντας, τέλος, ότι «ο Οδοντωτός δεν είναι μόνο ένα τρένο. Είναι μέρος της ταυτότητας και της υπόστασης μας, φέρνοντας οξυγόνο και ζωή κάθε φορά που φτάνει στα Καλάβρυτα. Φέτος, στα 130 χρόνια της γραμμής, στέλνουμε ένα μήνυμα που έχει διττό χαρακτήρα. Πρώτον, τιμούμε το ίδιο το γεγονός. Και δεύτερον, μέσα απ’ το σύνολο των δράσεων μας, σήμερα αλλά και τους επόμενους μήνες, στέλνουμε σε κάθε κατεύθυνση και σε όλους τους τόνους το σαφές μήνυμα μας. Δηλαδή, κανονική και ασφαλής λειτουργία του Οδοντωτού, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση της γραμμής έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και έχει αποφασιστεί. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο απ’ το εντελώς αυτονόητο».

