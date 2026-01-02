Γιος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ηλικιωμένος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς Πέμπτη 1/02/2026, στο Ηράκλειο.

Ο 32χρονος, που συνελήφθη από αστυνομικούς, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, επιτέθηκε βίαια στον 74χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες οι οποίοι έκαναν τη σχετική καταγγελία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 74χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

