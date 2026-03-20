Γκαλερί Τσαγκαράκη: Βρέθηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αττική συνελήφθη από αστυνομικούς του Ελληνικού FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), ο έμπορος τέχνης Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, σε έρευνα που έγινε από στελέχη της ΔΑΟΕ σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην περιοχή του Ελληνικού, εντοπίστηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Κατά τις ίδιες πηγές, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσίαζε προς πώληση ένα Ευαγγέλιο χρονολογίας του 1745, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος. Το Ευαγγέλιο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ελέγχεται από ειδικούς ως προς την γνησιότητα του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλες αποθήκες και χώρους που διατηρεί ο κατηγορούμενος, που αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα.

Βίντεο του protothema.gr από τη Γλυφάδα κατέγραψε τη στιγμή που άνδρες της αστυνομίας άδειασαν τη γκαλερί και μετέφεραν τα εκθέματα σε μεγάλο φορτηγό.

