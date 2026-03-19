Γκίλφοϊλ μετά τη συνάντηση με Γουίτακερ και Γεραπετρίτη: «Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα»

Σαφές σήμα για την αξία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σχέση τους με την Ελλάδα έστειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ανάρτησή της μετά τη χθεσινή συνάντηση του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα. Η Αμερικανίδα πρέσβης, η οποία υποδέχθηκε τον Γουίτακερ και συμμετείχε και στη συνάντησή του στο ΥΠΕΞ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα και υπογράμμισε ότι εργάζονται καθημερινά για την περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της συνεργασίας.

Η επίσκεψη Γουίτακερ και η δημόσια τοποθέτηση Γκίλφοϊλ αποτυπώνουν το αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας. Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην ενίσχυση της συνεργασίας στο ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις και στη στρατηγική εταιρική σχέση Αθήνας – Ουάσιγκτον.

Στην ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε ακόμη ότι μαζί με τον Μάθιου Γουίτακερ είχαν παραγωγικές συζητήσεις όχι μόνο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Χούπη, καθώς και με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Όπως ανέφερε, οι επαφές αυτές ανέδειξαν τη δύναμη της σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας και την κοινή δέσμευση των δύο πλευρών στην άμυνα, στη θαλάσσια ασφάλεια και στην κοινή ευημερία.

Η επίσκεψη του Αμερικανού μόνιμου αντιπροσώπου στο ΝΑΤΟ αποκτά ιδιαίτερο βάρος και λόγω της συγκυρίας. Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή, οι συζητήσεις για την ασφάλεια στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας και η ανάγκη συντονισμού σε επίπεδο άμυνας και ενεργειακής σταθερότητας καθιστούν την Ελλάδα κρίσιμο συνομιλητή για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό ακριβώς ενισχύει και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε δημόσια η συνάντηση.

Σε πολιτικό επίπεδο, η τοποθέτηση της Γκίλφοϊλ λειτουργεί και ως μήνυμα συνέχειας της αμερικανικής γραμμής απέναντι στην Αθήνα: η Ελλάδα προβάλλεται ως σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος, με ιδιαίτερη σημασία τόσο για το ΝΑΤΟ όσο και για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι επαφές με την ελληνική διπλωματική, στρατιωτική και ναυτιλιακή ηγεσία.

The United States is proud to have allies like Greece, and we work every single day to bring this vital partnership to new heights. Ambassador Whitaker @USAmbNATO and I had productive conversations with Foreign Minister Gerapetritis @GreeceMFA, Chief of the #HNDGS General… pic.twitter.com/BKyevQgYVj — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 19, 2026

