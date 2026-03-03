Διπλωματικές διεργασίες Αθήνας – Ουάσιγκτον: Σε τροχιά επίσκεψης ο Ρούμπιο, ανοίγει η συζήτηση για την αμυντική συνεργασία

Εντός της άνοιξης και συγκεκριμένα έως τα τέλη Μαΐου, εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες διεθνείς εξελίξεις, τοποθετείται χρονικά η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη συνδέεται με τη διεξαγωγή του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, μιας διαδικασίας που τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό πλαίσιο συντονισμού των δύο χωρών σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Η αμυντική συμφωνία στο επίκεντρο

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αναμένεται να είναι η επανεξέταση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία υπεγράφη το 1990 και ρυθμίζει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί δημόσια στην πρόθεση επικαιροποίησης της συμφωνίας, με στόχο την προσαρμογή της στα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα.

Οι επαφές για τον καθορισμό της ημερομηνίας βρίσκονται σε εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα του επικεφαλή της αμερικανικής διπλωματίας. Το θέμα συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αρχικός σχεδιασμός για επίσκεψη εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 δεν υλοποιήθηκε, λόγω διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων που απασχόλησαν την αμερικανική πλευρά.

Συνεχής διπλωματική κινητικότητα

Παράλληλα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διατηρούνται σε σταθερή τροχιά μέσω πολιτικών και θεσμικών επαφών. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται κινητικότητα και σε πρόσωπα με άμεση πρόσβαση σε κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ουάσιγκτον, μεταξύ αυτών και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η ίδια είχε αναφερθεί από τον περασμένο Νοέμβριο στην επικείμενη επίσκεψη του κ. Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι προγραμματίζονται και άλλες αφίξεις υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα.

Σε θεσμικό επίπεδο, πρόσφατα αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Στις επαφές συμμετείχε και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αικατερίνη Νασίκα, με προηγούμενη θητεία στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Ενδεχόμενο επίσκεψης Τραμπ

Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, συζητείται επίσης το ενδεχόμενο επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα. Το σενάριο έχει αναφερθεί σε διπλωματικούς κύκλους, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ως προς το χρονοδιάγραμμα. Πιθανό χρονικό παράθυρο τοποθετείται στις αρχές Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ενώ στις 7 και 8 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, με έμφαση σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, η ναυτιλία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, που αποτελούν βασικούς άξονες συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον.

