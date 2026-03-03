Διπλωματικές διεργασίες Αθήνας – Ουάσιγκτον: Σε τροχιά επίσκεψης ο Ρούμπιο, ανοίγει η συζήτηση για την αμυντική συνεργασία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη συνδέεται με τη διεξαγωγή του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, μιας διαδικασίας που τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό πλαίσιο συντονισμού των δύο χωρών σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Διπλωματικές διεργασίες Αθήνας – Ουάσιγκτον: Σε τροχιά επίσκεψης ο Ρούμπιο, ανοίγει η συζήτηση για την αμυντική συνεργασία
03 Μαρ. 2026 13:35
Pelop News

Εντός της άνοιξης και συγκεκριμένα έως τα τέλη Μαΐου, εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες διεθνείς εξελίξεις, τοποθετείται χρονικά η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη συνδέεται με τη διεξαγωγή του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, μιας διαδικασίας που τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό πλαίσιο συντονισμού των δύο χωρών σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Η αμυντική συμφωνία στο επίκεντρο

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αναμένεται να είναι η επανεξέταση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία υπεγράφη το 1990 και ρυθμίζει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί δημόσια στην πρόθεση επικαιροποίησης της συμφωνίας, με στόχο την προσαρμογή της στα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα.

Οι επαφές για τον καθορισμό της ημερομηνίας βρίσκονται σε εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα του επικεφαλή της αμερικανικής διπλωματίας. Το θέμα συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αρχικός σχεδιασμός για επίσκεψη εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 δεν υλοποιήθηκε, λόγω διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων που απασχόλησαν την αμερικανική πλευρά.

Συνεχής διπλωματική κινητικότητα

Παράλληλα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις διατηρούνται σε σταθερή τροχιά μέσω πολιτικών και θεσμικών επαφών. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται κινητικότητα και σε πρόσωπα με άμεση πρόσβαση σε κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ουάσιγκτον, μεταξύ αυτών και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η ίδια είχε αναφερθεί από τον περασμένο Νοέμβριο στην επικείμενη επίσκεψη του κ. Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι προγραμματίζονται και άλλες αφίξεις υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα.

Σε θεσμικό επίπεδο, πρόσφατα αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Στις επαφές συμμετείχε και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αικατερίνη Νασίκα, με προηγούμενη θητεία στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Ενδεχόμενο επίσκεψης Τραμπ

Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, συζητείται επίσης το ενδεχόμενο επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ελλάδα. Το σενάριο έχει αναφερθεί σε διπλωματικούς κύκλους, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ως προς το χρονοδιάγραμμα. Πιθανό χρονικό παράθυρο τοποθετείται στις αρχές Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ενώ στις 7 και 8 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, με έμφαση σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, η ναυτιλία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, που αποτελούν βασικούς άξονες συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
16:50 Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ