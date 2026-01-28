Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»

Την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια θέτουν ως στρατηγική προτεραιότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ να αναφέρεται στη σημασία του RePowerEU και στις προοπτικές αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω ελληνικών υποδομών.

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ να υπογραμμίζει ότι το ζήτημα αποτελεί προτεραιότητα για τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η Γκιλφόιλ αναφέρεται στη στρατηγική στόχευση της Ουάσιγκτον για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από τη Μόσχα.

Όπως σημειώνει, η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας RePowerEU, που προβλέπει τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, συνιστά σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το πλαίσιο αυτό εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσει τις πηγές και τις οδούς ενεργειακού εφοδιασμού της.

Η ίδια τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν τους Ευρωπαίους εταίρους τους με πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο, αξιοποιώντας έργα όπως ο λεγόμενος «Κάθετος Διάδρομος» (Vertical Corridor). Σύμφωνα με την πρέσβη, το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να στηριχθεί σε αμερικανικές και ελληνικές ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας τόσο την ανάπτυξη των οικονομιών όσο και τη μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια της ευρωπαϊκής αγοράς.

