Γκιουλέρ: «Η Τουρκία είναι αναντικατάστατη για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ»

Τον ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας επιχείρησε να αναδείξει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιασάρ Γκιουλέρ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.

07 Μαρ. 2026 13:12
Pelop News

Τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στον ρόλο της εντός του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής ασφάλειας υπογράμμισε ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην τουρκική εφημερίδα Posta και στον δημοσιογράφο Χακάν Τσελίκ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τουρκία αποτελεί έναν αναντικατάστατο παράγοντα για τη σταθερότητα τόσο της Συμμαχίας όσο και της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Οι διαφωνίες στο ΝΑΤΟ και ο ρόλος του διαλόγου

Ο Γκιουλέρ τόνισε ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να λειτουργεί στη βάση της συλλογικής άμυνας και των κοινών δεσμεύσεων.

Όπως σημείωσε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών μπορούν να επιλυθούν μέσα από τους θεσμικούς μηχανισμούς διαλόγου που διαθέτει η Συμμαχία.

Παράλληλα επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν πλέον από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στη συνέντευξή του ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κάνοντας λόγο για «διαφορές» στο Αιγαίο.

Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας παραμένει σταθερή και η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που –κατά την τουρκική πλευρά– θα μπορούσαν να περιορίσουν την πρόσβασή της στην ανοικτή θάλασσα και στον διεθνή εναέριο χώρο.

Ταυτόχρονα διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα αλλαγή στους κανόνες εμπλοκής για το 2026.

Η στρατιωτική ισχύς και τα νέα δόγματα της Άγκυρας

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε επίσης στις επιχειρησιακές δυνατότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό ναυτικό μπορεί να επιχειρεί σε ένα ευρύ γεωγραφικό τόξο που εκτείνεται από τη Μεσόγειο έως τη Βαλτική.

Παράλληλα τόνισε ότι η Άγκυρα επενδύει συστηματικά σε νέες στρατιωτικές τεχνολογίες και προγράμματα.

Όπως ανέφερε, πέρα από το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», η Τουρκία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σε νέες έννοιες όπως η «Κυβερνοπατρίδα» και η «Ουράνια Πατρίδα», καθώς –όπως σημείωσε– οι συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής επεκτείνονται στον κυβερνοχώρο, στο διάστημα και στο πεδίο της πληροφορίας.

