Γκιουλέρ: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή κατά της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι καμία προσπάθεια αποκλεισμού της Τουρκίας ή παραβίασης των δικαιωμάτων της δεν θα πετύχει.

Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι οι εντάσεις στο Αιγαίο μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, καλώντας όσους σπέρνουν διχόνοια να σταματήσουν να υπονομεύουν τις εποικοδομητικές προσπάθειες των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας. Επανέλαβε ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για όσους δεν απειλούν την Τουρκία, ενώ υπερασπίζονται με την ίδια ευαισθησία τα δικαιώματα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Αναφερόμενος στη συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ότι δεν τη θεωρεί απειλή, σημειώνοντας όμως ότι η Τουρκία υπογράφει επίσης συμφωνίες με άλλες χώρες χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένες. Εξέφρασε επιφυλάξεις για ενδεχόμενη ανάπτυξη ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, τονίζοντας ότι αυτά πρέπει να παραμείνουν άοπλα βάσει συνθηκών.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ κατηγόρησε την κυβέρνηση Ερντογάν ότι οδήγησε σε κατάσταση όπου Τούρκοι πολίτες ταξιδεύουν οργανωμένα στην Ελλάδα για φθηνότερα τρόφιμα, ιδίως από Αδριανούπολη προς Αλεξανδρούπολη. Επισήμανε ότι οι τιμές κρέατος στην Τουρκία είναι τριπλάσιες σε σχέση με την Ελλάδα, λόγω υψηλού πληθωρισμού τροφίμων.

Ο τουρκικός Τύπος σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την 10η Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Εφημερίδες όπως η Turkiye και η Aksam κάνουν λόγο για «κάστρο από άμμο εναντίον της Τουρκίας» και επικρίνουν τη φιλοξενία από τον Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

