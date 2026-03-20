Γκουτέρες: «Και οι δυο πλευρές του πολέμου έχουν κάνει εγκλήματα»

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι υπάρχουν «εύλογοι λόγοι» να πιστεύουμε ότι και οι δύο πλευρές στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου.

Ο Γκουτέρες δήλωσε: «Εάν υπάρξουν επιθέσεις είτε κατά του Ιράν είτε από το Ιράν σε ενεργειακές υποδομές, νομίζω ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ενδέχεται να συνιστούν έγκλημα πολέμου».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η επίθεση του Ισραήλ στο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν – το οποίο μοιράζεται με το Κατάρ – πυροδότησε ιρανικά αντίποινα στο συγκρότημα φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ, σε μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης. «Δεν βλέπω καμία διαφορά. Δεν έχει σημασία ποιος στοχεύει αμάχους. Είναι εντελώς απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Xθες (19/3), το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι 1.001 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 118 παιδιών, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν ξεκίνησε ισραηλινή επίθεση μετά την εκτόξευση ρουκετών από την λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ σε απάντηση στη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, σε κοινές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.348 αμάχους . Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο και 16 άμαχοι φέρεται να έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον χωρών του Κόλπου, ισχυριζόμενο ότι στοχεύουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά έχουν επίσης σκοτώσει αμάχους. Μέχρι τις 16 Μαρτίου, οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 θανάτους αμάχων, σύμφωνα με το Human Rights Watch. Μιλώντας στο podcast EU Confidential του POLITICO Europe, ο Γκουτέρες πρόσθεσε:

Είμαι πεπεισμένος ότι το Ισραήλ, ως στρατηγική, θέλει να επιτύχει την ολοκληρωτική καταστροφή της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν και την αλλαγή καθεστώτος. Και πιστεύω ότι το Ιράν έχει μια στρατηγική, η οποία είναι να αντιστέκεται για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να προκαλεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά. Έτσι, το κλειδί για την επίλυση του προβλήματος είναι να αποφασίσουν οι ΗΠΑ να ισχυριστούν ότι έχουν κάνει τη δουλειά τους.

