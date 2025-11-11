Γκρατς: Η αρχοντική πόλη της Αυστρίας

Η σημερινή μας επιλογή αφορά μια πόλη της Αυστρίας η οποία μπορεί να μην είναι η πλέον δημοφιλής, όμως είναι πανέμορφη. Ο λόγος για το Γκρατς, με την υπέροχη αρχιτεκτονική και τη μεγάλη ιστορία. Το Γκρατς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Αυστρία και η πρωτεύουσα ενός από τα 9 ομόσπονδα κρατίδια που απαρτίζουν τη χώρα, αυτό της Στυρίας.

Απλώνεται στις όχθες του ποταμού Μουρ πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία και το ιστορικό της κέντρο είναι ενταγμένο στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Με μια ιστορία που ξεκινά εδώ και πάνω από 900 χρόνια αποτέλεσε εμπορικό κέντρο κατά τον Μεσαίωνα αλλά και ένα πολιτιστικό σταυροδρόμι που δέχθηκε επιρροές από την Κεντρική Ευρώπη, την Ιταλία και τα βαλκανικά κράτη.

Η πόλη είναι επίσης και πατρίδα του χολιγουντιανού ηθοποιού Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Το ιστορικό κέντρο του Γκρατς είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να περπατήσετε αρκετά για να απολαύσετε όσα περισσότερα μπορείτε από τα πάνω από 1.000 κτίρια μοναδικής αισθητικής, τα γραφικά στενά και τις πλατείες. Περιπλανηθείτε στα δρομάκια της και σταθείτε στην ιδιαίτερα εντυπωσιακή κεντρική πλατεία Hauptplatz με τα πανέμορφα κτίρια σε διάφορα χρώματα όπως κόκκινο, λευκό και ώχρα.

Στη μέση βρίσκεται το μνημείο Erzherzog-Johann-Brunnen αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο Johann, ενώ εντυπωσιακό δεσπόζει και το νεοαναγεννησιακό κτίριο Rathaus του 1893, με τον λευκό πάνθηρα ως σήμα κατατεθέν, το οποίο στεγάζει το δημαρχείο πλέον της πόλης. Πίσω από το δημαρχείο βρίσκεται και το αναγεννησιακού ύφους Landhaus, το κυβερνητικό κτίριο της επαρχίας της Στυρίας του 16ου αιώνα με το περίτεχνο αίθριο.

Εκτός από τα παραπάνω αξιοθέατα αξίζει να δείτε από κοντά και τον καθεδρικό ναό του Γκρατς που θα τον βρείτε πολύ κοντά στο πάρκο Stadtpark. Χτίστηκε το 1438 σε παλαιογοτθικό ύφος.

Στην ίδια περιοχή βρίσκεται επίσης και το κάστρο Burg του 15ου αιώνα, ένα βασιλικό κτίριο που συνδεόταν με το φρούριο στον λόφο του Schloßberg μέσω ενός σκεπαστού περάσματος και πλέον στεγάζει διοικητικές υπηρεσίες της Στυρίας.

