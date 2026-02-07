«Γκρέμισαν» κοσμηματοπωλείο με αγροτικό στο Αίγιο: Πάνω από 30.000 ευρώ η λεία των 5 δραστών

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν χθες τα ξημερώματα στο κέντρο του Αιγίου, όταν πέντε άτομα διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στη συμβολή των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και αρπάζοντας κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3.15 τα ξημερώματα και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο είχε αφαιρεθεί από περιοχή του Αιγίου από το προηγούμενο βράδυ. Με το όχημα αυτό έπεσαν πέντε φορές πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, προκειμένου να καταφέρουν να την κατεδαφίσουν. Παρά το γεγονός ότι τα τζάμια και τα ρολά ήταν ασφαλείας και βαρέως τύπου, η σφοδρότητα των εμβολισμών είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο των δραστών στο κατάστημα.

Η δράση τους στο εσωτερικό ήταν αστραπιαία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραμονή τους δεν ξεπέρασε τα δύο με τρία λεπτά. Μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα αφαίρεσαν κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, με την αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται με ακρίβεια στις 30.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κατάστημα υπήρχαν δύο χρηματοκιβώτια, τα οποία όμως δεν παραβιάστηκαν ούτε αφαιρέθηκαν, καθώς ήταν ιδιαίτερα βαριά και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Παράλληλα, οι δράστες δεν πήραν ρολόγια, γεγονός που δείχνει ότι κινήθηκαν με συγκεκριμένο σχέδιο και αυστηρό χρονικό περιορισμό.

Αμέσως μετά τη διάρρηξη, οι πέντε δράστες εγκατέλειψαν το αγροτικό όχημα και διέφυγαν με άλλο ΙΧ αυτοκίνητο, επίσης κλεμμένο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Η κατεύθυνση διαφυγής τους παραμένει άγνωστη, ενώ όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές.

Οι υλικές ζημιές στο κοσμηματοπωλείο χαρακτηρίζονται τεράστιες. Εκτός από την κατεστραμμένη αλεξίσφαιρη τζαμαρία, σοβαρές φθορές έχουν υποστεί τα ρολά βαρέως τύπου, οι βιτρίνες και τμήματα των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αιγίου, η οποία διενεργεί εκτεταμένη έρευνα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ-καρέ το βιντεοσκοπημένο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του κέντρου, προκειμένου να εντοπίσουν κινήσεις, οχήματα και πιθανά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το περιστατικό αυτό επαναφέρει με έντονο τρόπο το ζήτημα της αστυνόμευσης στο Αίγιο. Υπενθυμίζεται ότι μόλις την Τετάρτη, η «Π» είχε επισημάνει μέσα από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην περιοχή είναι αριθμητικά λίγοι και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις.

Η διάρρηξη στο κέντρο της πόλης έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες ότι τα κενά αυτά δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για οργανωμένες και αδίστακτες εγκληματικές ενέργειες

