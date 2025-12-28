Γκύζη: Mαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και αυτοκτόνησε πέφτωντας από ταράτσα

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στου Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής, όπου ένας 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην 68χρονη σύζυγό του τραυματίζοντάς την στον λαιμό και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος 37, στου Γκύζη, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ ανδρόγυνου, αμφότεροι Έλληνες. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο άνδρας τραυμάτισε τη σύζυγό του στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, να επιχείρησε να περάσει σε διπλανό κτίριο με πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, ωστόσο στην προσπάθειά του έπεσε τελικά στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τον εντοπισμό της σορού του, βρέθηκε πάνω στον επίδοξο δολοφόνο και αυτόχειρα ένα σημείωμα στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έλεγε «δεν άντεχα άλλο αυτή τη κατάσταση». Κοντά στον δράστη βρέθηκε και το μαχαίρι της δολοφονίας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη αλλά εν ζωή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Το σημείωμα σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες προοριζόταν για συγγενικό του πρόσωπο, πιθανόν για τον γιο του.

