«Global Day Run Patras 2026» στις 6 Ιουνίου στο Ελος της Αγυιάς

Η ανακοίνωση του ΣΜΑΧ Φειδιππίδης έχει ως εξής:

«GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026»

Αγώνες 8.000μ. & 4.000μ.

Παιδικός Αγώνας 1000μ.

Σάββατο 06 Ιουνίου 2026

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», σε συνεργασία με την Δήμο Πατρέων, διοργανώνει το Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στο Έλος της Αγυιάς στην Πάτρα αγώνα με την ονομασία “GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026”.

Ο αγώνας περιλαμβάνει την διεξαγωγή αποστάσεων 8χλμ, 4χλμ, και παιδικό αγώνα 1χλμ. και εντάσσεται στις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλον τον κόσμο για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρεξίματος», μια παγκόσμια γιορτή τρεξίματος που ενθαρρύνει οικογένειες, φίλους και μικρά παιδιά να αθληθούν, χωρίς ανταγωνισμό, να διασκεδάσουν μέσω της άθλησης και να εμπνεύσουν άλλους να συμμετάσχουν, προωθώντας το μήνυμα ότι ή άθληση και το τρέξιμο βελτιώνει τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική υγεία.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 Τρέξιμο / βάδην 4 χλμ.

Ο αγώνας απευθύνεται κυρίως σε δρομείς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο τρέξιμο ή/και απλούς αθλούμενους που θέλουν να αθληθούν στη φύση με την παρέα τους.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης Σάββατο 6 Ιουνίου, 18:20.

Αφετηρία-Τερματισμός Τα παγκάκια του πάρκου απέναντι από την καντίνα στην παραλία της Αγυιάς.

Περιγραφή Διαδρομής: Η διαδρομή του αγώνα αποτελείται από δυο (2) στροφές εντός του πάρκου, απόστασης 2χλμ η καθεμία.

Η αγωνιστική διαδρομή είναι χωμάτινη με ελάχιστες υψομετρικές κλίσεις.

Χρονικό όριο: 40’

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν όλοι οι δρομείς άνω των 12 ετών. Οι δρομείς κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Τροφοδοσία: Θα υπάρχει σταθμός που θα παρέχει νερό στο χώρο της αφετηρίας/τερματισμού.

Χημικές Τουαλέτες: Οι υπάρχουσες εντός του πάρκου.

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Στους τρεις (3) πρώτους αθλητές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθούν κύπελλα.

Απονομές: Οι απονομές θα γίνουν μετά την λήξη του αγώνα των 8χλμ, γύρω στις 20:00.

1.2 Τρέξιμο 8 χλμ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης Σάββατο 6 Ιουνίου, 19:00.

Αφετηρία-Τερματισμός Τα παγκάκια του πάρκου απέναντι από την καντίνα στην παραλία της Αγυιάς.

Περιγραφή Διαδρομής: Η διαδρομή του αγώνα αποτελείται από τέσσερις (4) στροφές εντός του πάρκου, απόστασης 2χλμ η καθεμία.

Η αγωνιστική διαδρομή είναι χωμάτινη με ελάχιστες υψομετρικές κλίσεις.

Χρονικό όριο: 60’

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν όλοι οι δρομείς άνω των 12 ετών. Οι δρομείς κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Τροφοδοσία: Θα υπάρχει σταθμός που θα παρέχει νερό στο χώρο της αφετηρίας/τερματισμού.

Χημικές Τουαλέτες: Οι υπάρχουσες εντός του πάρκου.

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Στους τρεις (3) πρώτους αθλητές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθούν κύπελλα.

Απονομές: Οι απονομές θα γίνουν μετά την λήξη του αγώνα, γύρω στις 20:00.

1.3 Παιδικός αγώνας 1 χλμ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης Σάββατο 6 Ιουνίου, 18:00.

Περιγραφή Διαδρομής: Η διαδρομή του αγώνα αποτελείται από μια εσωτερική στροφή εντός του πάρκου, απόστασης 1χλμ. με τερματισμό τα παγκάκια του πάρκου απέναντι από την καντίνα στην παραλία της Αγυιάς και αφετηρία 300μ από τον τερματισμό .

Η αγωνιστική διαδρομή είναι χωμάτινη με ελάχιστες υψομετρικές κλίσεις.

Χρονικό όριο: 15’

Δικαίωμα Συμμετοχής Έχουν μαθητές Δημοτικού μέχρι 12 ετών, που λαμβάνουν μέρος με την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Τροφοδοσία: Θα υπάρχει σταθμός που θα παρέχει νερό στο χώρο του τερματισμού.

Χημικές Τουαλέτες: Οι υπάρχουσες εντός του πάρκου.

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1 Χρονομέτρηση

Η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική. Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους. Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης θα υπάρχουν για την καταγραφή των χρόνων. Ισχύουν οι κανονισμοί για τους αγώνες δρόμου.

2.2 Αποτελέσματα

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα https://ftt.gr/apotelesmata/ μετά τη λήξη των αγώνων.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης.

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όλη η διαδρομή καλύπτεται υγειονομικά με τη δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών.

Τις υπηρεσίες ασφάλειας της παρέχει η Τροχαία Πάτρας, με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών του αγώνα.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση και σε καρδιολογικό έλεγχο πριν τον αγώνα. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή ή αθλήτρια, οι οποίοι αγωνίζονται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι ανήλικοι αγωνίζονται με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς τον χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ή κατά την διάρκεια του, καθώς και για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή του στον αγώνα. Παραιτούνται από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιαδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχονται ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή τους.

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου από μέρους των αγωνιζόμενων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026» γίνονται ατομικά και ηλεκτρονικά μέσω τις ιστοσελίδας https://www.athletin.gr/events/54

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59 ή εάν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 200 συμμετοχών για το σύνολο των αγώνων, όποτε και οι διοργανωτές θα κλείσουν νωρίτερα την φόρμα εγγραφής.

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία του αγώνα που θα λειτουργήσει πλησίον του χώρου της αφετηρίας τερματισμού την ημέρα του αγώνα

Οι δρομείς παρακαλούνται να εγγράφονται χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Μόνο οι αλλοδαποί δρομείς μπορούν να εγγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Λατινικούς χαρακτήρες.

4.2 Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους αγώνες

Το Πακέτο Συμμετοχής περιλαμβάνει:

α. Αριθμό Συμμετοχής δρομέα

β. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip

γ. Συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού

δ. Τροφοδοσία διαδρομής

ε. Ιατρικές υπηρεσίες

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

5.1 Παράδοση Αριθμών Συμμετοχής

Η παράδοση των αριθμών συμμετοχής θα γίνει από τη γραμματεία την ημέρα του αγώνα (Σάββατο 6/6) από 17:00 έως και 20’ νωρίτερα από την έναρξη του κάθε αγώνα.

5.2 Γραμματεία Αγώνων

H γραμματεία των αγώνων θα λειτουργήσει στο χώρο του πάρκου, απέναντι από την καντίνα στην παραλία της Αγυιάς, το Σάββατο 06 Ιουνίου 2026 από ώρα 17:00. έως 20:30.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Όλοι οι δρομείς πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της αφετηρίας του αγώνα στον οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης.

Η προσέλευση στο χώρο της αφετηρίας θα γίνεται με ΙΧ ή/και χρήση των ΜΜΜ που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης.

Συνίσταται στους συμμετέχοντες να σταθμεύσουν στα πάρκινγκ του Παλαιού Κολυμβητηρίου και της ΠΛΑΖ του ΕΟΤ, πλησίον του πάρκου, και να κινηθούν με τα πόδια στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, ηλικία και φύλλο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση) παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα.

7.2. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος.

Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τους κανόνες τον χρόνο και τόπο εκκίνησης χωρίς προειδοποίηση αν αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το “GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026” μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του αγώνα στο Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61588679805541

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή επίλυση αποριών επικοινωνείτε με το email του Σ.Μ.ΑΧ. “ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ” smax_feidippidis@yahoo.com ή με τα τηλέφωνα 6906750495 & 6932319430.

Με εκτίμηση

Η οργανωτική επιτροπή του GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026

