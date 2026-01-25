Γλυφάδα: Άνδρας σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του – Η σορός βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον 46χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε διαπράξει και δεύτερη ανθρωποκτονία μέσα στην ίδια του την οικογένεια

Γλυφάδα: Άνδρας σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του – Η σορός βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου
25 Ιαν. 2026 9:23
Pelop News

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στη Γλυφάδα, όπου άνδρας φέρεται να σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, σταθμευμένου έξω από την κατοικία τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, ο νεκρός έφερε θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι. Το όχημα βρισκόταν έξω από τριώροφη κατοικία στην οποία πατέρας και γιος διέμεναν μαζί, στον πρώτο όροφο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα. Ο φερόμενος ως δράστης, γεννημένος το 1980, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 46χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του στις 29 Μαρτίου 2014, γεγονός που επαναφέρει ερωτήματα για τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων και την παρακολούθηση ατόμων με ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να φωτιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της νέας οικογενειακής τραγωδίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:19 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 24χρονος και 22χρονος που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα
11:15 Για νίκη η Παναχαϊκή, δύσκολα η Θύελλα, περνάει ο Παναιγιάλειος
11:07 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ μερισμάτων το 2025 – 6 δισ. ευρώ μοίρασαν οι εισηγμένες εταιρείες
10:56 Ποτά και τροφές που δεν πρέπει ποτέ να καταναλώσει ο σκύλος σας – Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία του
10:44 Μητσοτάκης: Η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη και με διαύλους συνεργασίας με τις ΗΠΑ – Επιδιώκουμε ενεργό ρόλο στη Γάζα
10:32 Ε65: Σε τελική ευθεία το βόρειο τμήμα – Συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με την Εγνατία Οδό
10:21 Συγκίνηση στο Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ
10:09 Αυξήσεις στους μισθούς για περίπου 1 εκατ. εργαζομένους – Σε πλήρη εφαρμογή οι νέες φορολογικές κλίμακες
9:57 Μινεσότα: Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που «βοηθούσε ανθρώπους» δολοφονήθηκε από την ICE
9:45 Καιρός: Τριπλό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα στη χώρα με βροχές και ισχυρούς νοτιάδες
9:39 Στο έλεος ιστορικής χιονοθύελλας οι ΗΠΑ – Πάνω από 4.000 ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα μπλακ άουτ
9:30 Πάτρα: Μαύρο Σάββατο με θύματα τρία νεαρά παιδιά στην άσφαλτο – Ποιοι είναι οι νεκροί
9:23 Γλυφάδα: Άνδρας σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του – Η σορός βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου
9:18 Πού θα δείτε την μάχη της Εθνικής ομάδας για το χάλκινο μετάλλιο – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
0:06 Πάτρα: Τραγωδία στην Παραλία – Δύο νεαρά άτομα νεκρά σε τροχαίο ΒΙΝΤΕΟ
22:56 Τα ζώδια που γίνονται πιο όμορφα με τον χρόνο – Η γοητεία τους δεν ξεθωριάζει ποτέ
22:37 Αυτοκίνητο εισέβαλε σε terminal του αεροδρομίου του Ντιτρόιτ – Σκηνές πανικού στο Detroit Metro Airport
22:22 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
22:06 Τρέλα με τα Lego: Τα πιο ακριβά σετ και η «χρυσή» αγορά της μεταπώλησης
21:55 Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ