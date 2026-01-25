Γλυφάδα: Άνδρας σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του – Η σορός βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση οικογενειακής δολοφονίας που αποκαλύφθηκε στη Γλυφάδα, όπου άνδρας φέρεται να σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, σταθμευμένου έξω από την κατοικία τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, ο νεκρός έφερε θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι. Το όχημα βρισκόταν έξω από τριώροφη κατοικία στην οποία πατέρας και γιος διέμεναν μαζί, στον πρώτο όροφο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα. Ο φερόμενος ως δράστης, γεννημένος το 1980, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 46χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του στις 29 Μαρτίου 2014, γεγονός που επαναφέρει ερωτήματα για τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων και την παρακολούθηση ατόμων με ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να φωτιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της νέας οικογενειακής τραγωδίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



