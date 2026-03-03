Γλυφάδα: Επίθεση με στυλό σε λεωφορείο – Συνελήφθη 24χρονος, βρέθηκε και μαχαίρι στην κατοχή του

Ένταση και πανικός σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε αστικό λεωφορείο στη Γλυφάδα, όταν 24χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο επιβάτη με στυλό. Στην κατοχή του δράστη εντοπίστηκε και μαχαίρι.

03 Μαρ. 2026 11:24
Pelop News

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (2/3) μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαρωνίδα – Ελληνικό, όταν ένας 24χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο επιβάτη, τραυματίζοντάς τον με στυλό στο πρόσωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος στράφηκε εναντίον του 38χρονου υπηκόου Τυνησίας και τον τραυμάτισε στην περιοχή των ματιών και της μύτης, χρησιμοποιώντας ένα στυλό.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του και μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο 38χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για εξύβριση.

Οι συνθήκες και τα αίτια της συμπλοκής διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

