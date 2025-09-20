Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φοίβης, στη Γλυφάδα, προχώρησε η ΕΛΑΣ, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα γερανοφόρο όχημα ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε καφετέρια, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ στο σημείο επικράτησε προσωρινά κυκλοφοριακό χάος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



