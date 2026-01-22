Γλυφάδα: «Πρωτοφανείς εικόνες» μετά τη νεροποντή – Σχέδια για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σοβαρές καταστροφές και τεράστιοι όγκοι φερτών υλικών καταγράφηκαν στη Γλυφάδα μετά τη σφοδρή κακοκαιρία, με τον δήμο να εξετάζει την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο δήμαρχος μίλησε για πρωτόγνωρες εικόνες, ενώ εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο γυναίκας που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Γλυφάδα: «Πρωτοφανείς εικόνες» μετά τη νεροποντή – Σχέδια για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
22 Ιαν. 2026 11:23
Pelop News

Πρωτοφανείς καταστάσεις για τα δεδομένα της πόλης περιέγραψε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, μετά τη σφοδρή νεροποντή που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών σε δρόμους και γειτονιές, με τον δήμο να βρίσκεται σε επικοινωνία με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για ενδεχόμενη κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο δήμαρχος αναφέρθηκε αρχικά στο τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο κ. Παπανικολάου έκανε λόγο για εικόνες που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της πόλης. «Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε, σημειώνοντας ότι τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται από το βράδυ στους δρόμους. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη απομακρυνθεί τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, με δεκάδες φορτηγά να μεταφέρουν πέτρες, μπάζα και αντικείμενα που κατέβηκαν από το βουνό. «Στην οδό Μετσόβου βλέπω λεκάνες, νιπτήρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε. Είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη», υπογράμμισε.

Η κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα παραμένει δύσκολη, καθώς τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει οχήματα και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Ο δήμαρχος απέδωσε μεγάλο μέρος των φερτών υλικών σε παράνομες απορρίψεις μπάζων στο βουνό, επισημαίνοντας ότι ο δήμος έχει επιχειρήσει επανειλημμένα καθαρισμούς, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει χωρίς τη συνεργασία του Δασαρχείου, γεγονός που δημιουργεί χρόνιες καθυστερήσεις και κινδύνους.

Σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο της γυναίκας, ο Δήμος Γλυφάδας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, αναφέροντας ότι πρόκειται για μητέρα ενός παιδιού και υπογραμμίζοντας ότι οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

