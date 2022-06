Γλυπτά Παρθενώνα: Υπέρ της επιστροφής τους εκπομπή του βρετανικού ITV

«Ελληνικές αρχαιότητες βρίσκονται σε όλον τον κόσμο. Έχουμε π.χ. αρχαιότητες στο Λούβρο. Δεν ζητήσαμε αυτές να επιστρέψουν. Θα μπορούσαμε. Αυτό που λέμε είναι ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι μία ξεχωριστή υπόθεση. Πρόκειται για ένα θαύμα της ανθρωπότητας που έχει χωριστεί. Αφήστε μας να το επανενώσουμε».

Αυτό επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος, Γιώργος Παπανδρέου, στην εκπομπή «On Assignment» του τηλεοπτικού δικτύου ITV που αναφέρεται στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Στο εκτενές ρεπορτάζ, μεταξύ των άλλων, γίνεται αναφορά στην «παγκόσμια», όπως χαρακτηρίζεται, εκστρατεία της Μελίνας Μερκούρη τη δεκαετία του ’80. Παράλληλα, τονίζεται πως στις μέρες μας η καμπάνια συνεχίζεται από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει θέσει «το θέμα όχι μόνο στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Λονδίνο αλλά και στην ομιλία του στο Κογκρέσο, αυξάνοντας έτσι την πίεση προς τη Βρετανία», όπως επισημαίνεται.

Παράλληλα, σημειώνεται η ολοένα και αυξανόμενη υποστήριξη τόσο από την κοινή γνώμη της Βρετανίας όσο και από εξέχουσες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού κόσμου.

Ο Στίβεν Φράι, διακεκριμένος βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας που εδώ και πολλά χρονιά έχει ταχθεί υπέρ της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών, υπογραμμίζει όσο πιο εμφαντικά μπορεί ότι οι Βρετανοί δεν έχουν κανένα ουσιαστικό επιχείρημα.

«Σκεφτείτε οι Αμερικανοί να είχαν “αγοράσει” τον Πύργο του Άιφελ από τους Γερμανούς το 1941 και μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας το 1945 να υποστήριζαν ότι επειδή τα αγοράσαμε από τους ναζί τώρα είναι δικός μας. Είναι εξωφρενικό», λέει, μεταξύ άλλων, ο Φράι. «Ο Παρθενώνας είναι μακράν πιο σημαντικός για την Αθήνα από ό,τι είναι ο πύργος του Άιφελ για τους Παριζιάνους», προσθέτει.

The @britishmuseum tells @ITVOnAssignment that the #parthenonmarbles should remain part of their global collection "the world needs these objects to remain here in London so that they can tell the story that only they can tell within the context of this global collection" pic.twitter.com/ceiLUKbZKn

— ITV On Assignment (@ITVOnAssignment) May 31, 2022