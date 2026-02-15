Γνωστός μετεωρολόγος συμβουλεύει: «Αποφύγετε τις εξόδους...»

Είναι τέτοια η κατάσταση με την αφρικανική σκόνη σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, που ο μετεωρολόγος του Star Θόδωρος Κολλυδάς βγήκε και έκανε ανάρτηση στο προφίλ του:

«Καλό είναι όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό, ιδιαίτερα σε περιόδους παρατεταμένης έκθεσης. Λίγη προσοχή σήμερα κάνει τη διαφορά».

