Γνωστός ο προπονητής που μήνυσε η ΕΟΚ

Τι περιλαμβάνει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Γνωστός ο προπονητής που μήνυσε η ΕΟΚ
20 Νοέ. 2025 17:14
Pelop News

Με ανακοίνωσή της η ΕΟΚ γνωστοποίησε ότι μήνυσε γνωστό προπονητή που εργάζεται σε ομάδα της Greek Basketball League. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999.

Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα»

