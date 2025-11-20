Γνωστός ο προπονητής που μήνυσε η ΕΟΚ

Με ανακοίνωσή της η ΕΟΚ γνωστοποίησε ότι μήνυσε γνωστό προπονητή που εργάζεται σε ομάδα της Greek Basketball League. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999.

Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα»

