«Goblin mode»: Τι σημαίνει η λέξη της χρονιάς από το Λεξικό της Οξφόρδης; – Η σύνδεση με την πανδημία

Είναι το χρονικό διάστημα που παίρνουμε στα χέρια μας συγκεντρωτικές λίστες κάθε είδους και ανάμεσα σε αυτές, υπάρχουν και οι αντίστοιχες για τις λεγόμενες «λέξεις της χρονιάς», όπως αυτή που διάλεξε το Λεξικό της Οξφόρδης: «Goblin mode». Τι σημαίνει, όμως;

Ο όρος «Goblin mode», που περιγράφει μια κατάσταση ή συμπεριφορά, «ανεπιτήδευτη, ράθυμη, ατημέλητη ή άπληστη, συνήθως με τρόπο που απορρίπτει κοινωνικούς κανόνες ή προσδοκίες» για την οποία δε χρειάζεται κανείς να απολογηθεί.

Είναι ένας αργκό όρος που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Twitter το 2009, και έγινε δημοφιλής το 2022, καθώς η ανθρωπότητα βγήκε με αβεβαιότητα από τα lockdowns της πανδημίας.

«Δεδομένης της χρονιάς που μόλις ζήσαμε, η «λειτουργία goblin» έχει απήχηση σε όλους εμάς που νιώθουμε συγκλονισμένοι από την κατάσταση», δήλωσε ο πρόεδρος της Oxford Languages, Casper Grathwohl. Η λέξη της χρονιάς προορίζεται να αντικατοπτρίζει «το ήθος, τη διάθεση ή τις ανησυχίες των τελευταίων δώδεκα μηνών».

Για πρώτη φορά η φετινή νικήτρια φράση αναδείχθηκε από ψηφοφορία του κοινού, μεταξύ τριών φιναλίστ που επιλέχθηκαν από τους λεξικογράφους της Oxford Languages.

Παρά το γεγονός ότι ήταν σχετικά άγνωστη, η φράση «goblin mode» ήταν το συντριπτικό φαβορί, κερδίζοντας το 93% των συνολικά 340.000 ψήφων.

Η επιλογή είναι περισσότερο απόδειξη ενός κόσμου άστατου μετά από χρόνια πανδημικής κρίσης και των τεράστιων αλλαγών στη συμπεριφορά και την πολιτική που επιφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο όρος «Metaverse» ήταν η δεύτερη επιλογή, ενώ ακολούθησε το «#IStandWith», όπως αναφέρει το BBC.

Το Metaverse είναι ένα σύμπαν μετά το πραγματικό, είναι ένα μετασύμπαν. Είναι ένα ψηφιακό δίκτυο εικονικών κόσμων όπου ζούμε και αλληλεπιδρούμε με άλλους όπως στην πραγματική ζωή, αλλά δεν είναι απλά ένα βιντεοπαιχνίδι ή ένας ψηφιακός κόσμος.

Όσον αφορά το #IStandWith, αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζω τα κινήματα που χαρακτηρίζουν το 2022.

