Γολγοθάς για επιβάτες πτήσης Ζάκυνθος–Αθήνα: Εκτροπή στη Χίο και πολύωρη ταλαιπωρία ΒΙΝΤΕΟ

Πολύωρη ταλαιπωρία βίωσαν περίπου 100 επιβάτες πτήσης από τη Ζάκυνθο προς την Αθήνα, όταν λόγω κακοκαιρίας το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί και αναγκάστηκε να εκτραπεί στη Χίο.

22 Ιαν. 2026 13:11
Pelop News

Σημαντική ταλαιπωρία υπέστησαν περίπου 100 επιβάτες της απογευματινής πτήσης της Ολυμπιακή από τη Ζάκυνθος προς την Αθήνα, όταν εξαιτίας της κακοκαιρίας το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η πτήση OA053 απογειώθηκε στις 18:35 από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, ωστόσο, λόγω ισχυρών ανέμων και έντονων αναταράξεων, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσγείωσή της στην Αττική. Μετά από συνεννόηση, ο πιλότος αποφάσισε εκτροπή προς τη Χίος, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε έπειτα από σχεδόν μία ώρα στον αέρα.

Η ταλαιπωρία συνεχίστηκε στο αεροδρόμιο της Χίου, όπου οι επιβάτες παρέμειναν για περισσότερες από δύο ώρες, περιμένοντας ενημέρωση για την αναχώρηση. Τελικά, η πτήση αναχώρησε στις 23:10, ενώ στο αεροδρόμιο βρίσκονταν σε αναμονή και άλλες δύο πτήσεις με περίπου 200 επιβάτες.

«Φτάσαμε σπίτι στις 2.40 τα ξημερώματα»

Ένας από τους επιβάτες, ο π. Παναγιώτης Παράσχης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου, περιέγραψε τον «Γολγοθά» που βίωσε μαζί με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Όπως ανέφερε, η ταλαιπωρία συνεχίστηκε και μετά την άφιξη στην Αθήνα, καθώς δεν υπήρχαν ταξί λόγω απεργίας, ούτε λειτουργία του Μετρό, παρά μόνο ένα λεωφορείο προς το Σύνταγμα.
«Εγώ έφτασα στο σπίτι μου στις 2.40 τα ξημερώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατήγγειλε επίσης καθυστερημένη ενημέρωση από την εταιρεία, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες λάμβαναν συνεχώς υποσχέσεις για ενημέρωση «σε μισή ώρα», ενώ η ανακοίνωση για αναχώρηση έγινε αργά το βράδυ. «Μας είπαν ότι μπορούμε να πάρουμε ένα σάντουιτς από το κυλικείο. Από τις 22.40, με 300 άτομα να περιμένουν, ποιος να προλάβει;», πρόσθεσε.

