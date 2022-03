Γουίλ Σμιθ: Του ζήτησαν να αποχωρήσει από τα βραβεία Όσκαρ μετά το χαστούκι και αρνήθηκε

Μια από τις πιο αμήχανες στιγμές στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ καταγράφηκε στην 94η Τελετή Απονομής. Ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre και… χαστούκισε (!) τον Κρις Ροκ, ο οποίος παρουσίαζε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτοφανές αυτό περιστατικό στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ σημειώθηκε μετά από ένα σχόλιο που έκανε ο Κρις Ροκ για την σύζυγο του Γουίλ Σμιθ. Και δευτερόλεπτα λεπτά, ο Γουίλ Σμιθ σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre, πλησίασε τον Κρις Ροκ και τον χαστούκισε σε… παγκόσμια μετάδοση!

Academy Reveals It Asked Will Smith to Leave 2022 Oscars After Outburst and He 'Refused' https://t.co/jTWM5xU7xn

— People (@people) March 30, 2022