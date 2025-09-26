Gov.gr Wallet: Όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου στο κινητό

Η μεγάλη ενημέρωση του Σεπτεμβρίου 2025 φέρνει μια σειρά από καινοτομίες, μετατρέποντας το Gov.gr Wallet σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, επιτρέποντας στους πολίτες να ολοκληρώνουν διαδικασίες με το Δημόσιο απευθείας από το κινητό τους.

Μέσα από το ψηφιακό πορτοφόλι, οι πολίτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου. Ο βοηθός απαντά σε ερωτήματα για υπηρεσίες του κράτους και διαθέτει δυνατότητες action bot, επιτρέποντας την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων ή ληξιαρχικών πράξεων γάμου, είτε με φωνητική εντολή είτε με πληκτρολόγηση. Τα έγγραφα εμφανίζονται αμέσως στην «Θυρίδα Πολίτη» και αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση.

Μέσα στον Οκτώβριο, η εφαρμογή θα ενσωματώσει στοιχεία για τα ακίνητα των πολιτών, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα προσφέρει και επαγγελματικά πιστοποιητικά. Τα ψηφιακά έγγραφα έχουν πλήρη ισοδυναμία με τα έντυπα για νόμιμη χρήση στην Ελλάδα, ενώ οι ψηφιακές ταυτότητες και οι άδειες οδήγησης δεν αντικαθιστούν τα διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το Gov.gr Wallet επιτρέπει επίσης:

Πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) με προστασία κατά στιγμιοτύπων οθόνης και άμεση έκδοση μέσω gov.gr, αν δεν υπάρχει ήδη.

με προστασία κατά στιγμιοτύπων οθόνης και άμεση έκδοση μέσω gov.gr, αν δεν υπάρχει ήδη. Διαχείριση στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνιών .

. Αποστολή SMS με γεωγραφικό στίγμα στο 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σάρωση εγγράφων για έλεγχο γνησιότητας.

Ήδη 10 ψηφιακά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο πορτοφόλι, όπως η ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, άδεια χειριστή ταχύπλοου, στοιχεία οχήματος, ακαδημαϊκή ταυτότητα και πληροφορίες για τα ζώα συντροφιάς. Επιπλέον, η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την ψηφιακή ταυτοποίηση των φιλάθλων στα γήπεδα.

Για τη χρήση της απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet ή web banking και ένας επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Πώς να Κατεβάσετε και να Χρησιμοποιήσετε το Gov.gr Wallet

Η εγκατάσταση είναι απλή και γίνεται απευθείας από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών:

Για να ξεκινήσετε, χρειάζεστε:

Προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ή κωδικούς web banking.

Η έκδοση ψηφιακών εγγράφων απαιτεί πιστοποιημένο κινητό, με οδηγίες διαθέσιμες στην εγκύκλιο του Υπουργείου.

Σε περίπτωση προβλημάτων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης μέσω του support.gov.gr .

Ασφάλεια, Συμβατότητα και Οφέλη

Η εφαρμογή δίνει έμφαση στην ασφάλεια, χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς και επιβεβαιωμένα στοιχεία, ενώ λειτουργίες όπως η προστασία του Προσωπικού Αριθμού ενισχύουν την προστασία δεδομένων.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά: Μείωση γραφειοκρατίας, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς ουρές, και εξοικονόμηση χρόνου. Με την ενσωμάτωση AI, το Wallet γίνεται ακόμα πιο «έξυπνο», βοηθώντας σε καθημερινές συναλλαγές και μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



