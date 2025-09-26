Gov.gr Wallet: Όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου στο κινητό

Η νέα έκδοση της εφαρμογής φέρνει ψηφιακές ταυτότητες, ληξιαρχικά έγγραφα και πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Gov.gr Wallet: Όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου στο κινητό
26 Σεπ. 2025 8:59
Pelop News

Η μεγάλη ενημέρωση του Σεπτεμβρίου 2025 φέρνει μια σειρά από καινοτομίες, μετατρέποντας το Gov.gr Wallet  σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, επιτρέποντας στους πολίτες να ολοκληρώνουν διαδικασίες με το Δημόσιο απευθείας από το κινητό τους.
Μέσα από το ψηφιακό πορτοφόλι, οι πολίτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου. Ο βοηθός απαντά σε ερωτήματα για υπηρεσίες του κράτους και διαθέτει δυνατότητες action bot, επιτρέποντας την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων ή ληξιαρχικών πράξεων γάμου, είτε με φωνητική εντολή είτε με πληκτρολόγηση. Τα έγγραφα εμφανίζονται αμέσως στην «Θυρίδα Πολίτη» και αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση.

Μέσα στον Οκτώβριο, η εφαρμογή θα ενσωματώσει στοιχεία για τα ακίνητα των πολιτών, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα προσφέρει και επαγγελματικά πιστοποιητικά. Τα ψηφιακά έγγραφα έχουν πλήρη ισοδυναμία με τα έντυπα για νόμιμη χρήση στην Ελλάδα, ενώ οι ψηφιακές ταυτότητες και οι άδειες οδήγησης δεν αντικαθιστούν τα διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το Gov.gr Wallet επιτρέπει επίσης:

  • Πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) με προστασία κατά στιγμιοτύπων οθόνης και άμεση έκδοση μέσω gov.gr, αν δεν υπάρχει ήδη.
  • Διαχείριση στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνιών.
  • Αποστολή SMS με γεωγραφικό στίγμα στο 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Σάρωση εγγράφων για έλεγχο γνησιότητας.

Ήδη 10 ψηφιακά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο πορτοφόλι, όπως η ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, άδεια χειριστή ταχύπλοου, στοιχεία οχήματος, ακαδημαϊκή ταυτότητα και πληροφορίες για τα ζώα συντροφιάς. Επιπλέον, η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την ψηφιακή ταυτοποίηση των φιλάθλων στα γήπεδα.

Για τη χρήση της απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet ή web banking και ένας επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

 

Πώς να Κατεβάσετε και να Χρησιμοποιήσετε το Gov.gr Wallet

Η εγκατάσταση είναι απλή και γίνεται απευθείας από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών:

Για να ξεκινήσετε, χρειάζεστε:

  • Προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.
  • Επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ή κωδικούς web banking.

Η έκδοση ψηφιακών εγγράφων απαιτεί πιστοποιημένο κινητό, με οδηγίες διαθέσιμες στην εγκύκλιο του Υπουργείου.

Σε περίπτωση προβλημάτων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης μέσω του support.gov.gr .

Ασφάλεια, Συμβατότητα και Οφέλη

Η εφαρμογή δίνει έμφαση στην ασφάλεια, χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς και επιβεβαιωμένα στοιχεία, ενώ λειτουργίες όπως η προστασία του Προσωπικού Αριθμού ενισχύουν την προστασία δεδομένων.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά: Μείωση γραφειοκρατίας, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς ουρές, και εξοικονόμηση χρόνου. Με την ενσωμάτωση AI, το Wallet γίνεται ακόμα πιο «έξυπνο», βοηθώντας σε καθημερινές συναλλαγές και μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ