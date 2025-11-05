Γράφτηκε ο επίλογος για τον Ιρανό Καζέμι ;

Γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για την υπόθεση του Καζέμι.

Ο αθλητής, που βρισκόταν σε κώμα, φέρεται να ανταποκρινόταν στις εξετάσεις και τους γιατρούς. Παρότι αυτοί ήταν επιφυλακτικά αισιόδοξοι για την κατάστασή του, φαινόταν πως υπήρχε ελπίδα.

Ο Καζεμί μεταφέρθηκε στο Ιράν και εισήχθη σε κέντρο θεραπείας στην Τεχεράνη. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ιατρικής ομάδας να αποκαταστήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου του, οι γιατροί τελικά τον έκριναν εγκεφαλικά νεκρό, με τη ζωή του να διατηρείται μέσω μηχανημάτων.

Ακόμα και τότε, ψευδείς αναφορές για τον θάνατο του παίκτη είχαν ήδη εμφανιστεί πολλές φορές. Τώρα, τα οριστικά νέα έρχονται από το Ιράν: ο Σάμπερ Καζεμί αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη. Ο βολεϊμπολίστας είναι νεκρός.

