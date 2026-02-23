Γραμμή 6 Τραμ: Τερματικός σταθμός η στάση «Φιξ» από αύριο Τρίτη 24/2
Προσωρινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» του Τραμ από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, με τα δρομολόγια να τερματίζουν στη στάση «Φιξ» (Συγγρού – Φιξ).
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, κατόπιν αιτήματος της «Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», για την εκτέλεση τεχνικών έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, τα δρομολόγια θα διεξάγονται μόνο στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη». Ο τερματικός σταθμός μεταφέρεται προσωρινά στη στάση «Φιξ» (Συγγρού – Φιξ).
Στάσεις που δεν εξυπηρετούνται
Κατά την περίοδο των εργασιών, δεν θα λειτουργούν οι στάσεις:
- Λ. Βουλιαγμένης
- Ζάππειο
- Σύνταγμα
Οι επιβάτες που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα και γύρω περιοχές) καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα σταθερής τροχιάς, όπως το Μετρό από τον σταθμό «Συγγρού – Φιξ» (Γραμμή 2), για τη συνέχιση της διαδρομής τους.
Η ΣΤΑΣΥ συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις και τις εφαρμογές ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω αλλαγές.
