Γραμμή 6 Τραμ: Τερματικός σταθμός η στάση «Φιξ» από αύριο Τρίτη 24/2

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, κατόπιν αιτήματος της «Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», για την εκτέλεση τεχνικών έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, τα δρομολόγια θα διεξάγονται μόνο στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη». Ο τερματικός σταθμός μεταφέρεται προσωρινά στη στάση «Φιξ» (Συγγρού – Φιξ).

Στάσεις που δεν εξυπηρετούνται

Κατά την περίοδο των εργασιών, δεν θα λειτουργούν οι στάσεις:

Λ. Βουλιαγμένης

Ζάππειο

Σύνταγμα

Οι επιβάτες που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα και γύρω περιοχές) καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα σταθερής τροχιάς, όπως το Μετρό από τον σταθμό «Συγγρού – Φιξ» (Γραμμή 2), για τη συνέχιση της διαδρομής τους.

Η ΣΤΑΣΥ συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις και τις εφαρμογές ενημέρωσης για τυχόν περαιτέρω αλλαγές.

