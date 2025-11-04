Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε

Από τη στιγμή που σιγά-σιγά μπαίνουμε σε χειμωνιάτικο mood, η σημερινή μας επιλογή είναι η πόλη των Γρεβενών η οποία συγκαταλέγεται στις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις για χειμερινές διακοπές. Το μικροκλίμα τους ευνοεί το έντονο κρύο, το χιόνι και το πράσινο της φύσης βρίσκονται σε αφθονία, ενώ υπάρχουν παροχές που θα καλύψουν κάθε γούστο των επισκεπτών.

Είτε στην πόλη των Γρεβενών, λοιπόν, είτε στα πέριξ, θα βρείτε εύκολα καταλύματα για όλα τα βαλάντια: από απλά δωμάτια μέχρι σπα και μικρούς ξενώνες. Ερχόμενοι εδώ, αξίζει να ψωνίσετε φρέσκα άγρια μανιτάρια, χυλοπίτες, λικέρ, γλυκά του κουταλιού, τυριά, γλυκό και ξινό τραχανά, βότανα από το βουνό, μέλι, όσπρια, ανεβατό (κάτι σαν γαλοτύρι) κ.ά.

Σταθεροί πρωταγωνιστές, ασφαλώς, είναι η πανέμορφη φύση και τα θεόρατα βουνά, τα οποία ανήκουν στην οροσειρά της Πίνδου και πραγματικά κόβουν την ανάσα. Ανάμεσά τους, εν τω μεταξύ, βρίσκονται γραφικά χωριουδάκια χαμένα μέσα σε χαράδρες και βουνοπλαγιές, καθώς και μοναδικές πεζοπορικές διαδρομές για περιπατητές και φυσιολάτρες.

ΤΑ ΧΩΡΙΑ

Από τα πιο ξακουστά χωριά είναι η περίφημη Σαμαρίνα, το Περιβόλι, η Σμίξη, η Αβδέλλα και η Κρανιά, ενώ τα υπόλοιπα κατοικούνται από τους λεγόμενους Κουπατσαρέους. Ως εξαιρετικής ομορφιάς προβάλλει το Σπήλαιο, το οποίο είναι χτισμένο στους πρόποδες του βουνού Σταυρός και θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει όμως τον κόπο να ακολουθήσετε και τον δρόμο για το γιοφύρι της Πορτίτσας, που θα σας μείνει αξέχαστο.

Πρόκειται για ένα επιβλητικό ηπειρώτικο γεφύρι, πάνω από τον ποταμό Βενέτικο (με το χαρακτηριστικό σμαραγδί χρώμα), που ξεπροβάλλει μετά από ένα μοναδικό σμίξιμο βράχων.

Αξίζει μια επίσκεψη στο μουσείο της Μηλέας Γρεβενών, όπου θα δείτε σημαντικά και πολύ ξεχωριστά ευρήματα, αφού εδώ περιλαμβάνεται ο μοναδικός μαστόδοντας με τους 4 μεγαλύτερους χαυλιόδοντες στον κόσμο, μήκους 5,02 μέτρων. Πέραν αυτού, όμως, θα δείτε και οστά από μαμούθ ηλικίας 160.000 ετών.

Τέλος, όταν υπάρχει χιόνι, το μεγάλο ατού της περιοχής είναι φυσικά το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Είναι φιλόξενο, πλήρες και κοντά στον πολιτισμό, τρία χαρακτηριστικά που το κάνουν πραγματικά ασυναγώνιστο.

