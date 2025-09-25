Γρεβενά: Του επιτέθηκε με… ξύστρα κεραμικών εστιών – Στο νοσοκομείο ένας 20χρονος
Ένα απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε στα Γρεβενά, όταν 52χρονος επιτέθηκε σε νεαρό με ξύστρα κεραμικών εστιών, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.
Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα που τραυμάτισε στο χέρι έναν 20χρονο με ξύστρα κουζίνας προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης (25/9) στα Γρεβενά.
Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αυτοσχέδιο «όπλο» της επίθεσης. Η ξύστρα κατασχέθηκε ως πειστήριο, ενώ η δικογραφία σε βάρος του 52χρονου θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Γρεβενών.
