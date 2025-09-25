Γρεβενά: Του επιτέθηκε με... ξύστρα κεραμικών εστιών - Στο νοσοκομείο ένας 20χρονος

Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα που τραυμάτισε στο χέρι έναν 20χρονο με ξύστρα κουζίνας προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης (25/9) στα Γρεβενά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αυτοσχέδιο «όπλο» της επίθεσης. Η ξύστρα κατασχέθηκε ως πειστήριο, ενώ η δικογραφία σε βάρος του 52χρονου θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



