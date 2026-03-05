Γρίπη: 6 νέοι θάνατοι και 140 εισαγωγές στα νοσοκομεία – Χαμηλά επίπεδα COVID-19

Η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ (09/2026) δείχνει πτωτική τάση στα κρούσματα γρίπης στην κοινότητα και σταθερή κατάσταση για τον κορονοϊό

05 Μαρ. 2026 22:23
Έξι νέοι θάνατοι από γρίπη σημειώθηκαν την εβδομάδα 23 Μαρτίου – 1η Μαρτίου σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Πέμπτης (05.03.2026).

Παράλληλα, καταγράφηκαν 140 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία από γρίπη όπως κατέγραψε η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Αντιθέτως, δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος από κορονοϊό.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, για την περίοδο 23 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν 6 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 140 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Αντίθετα, δεν υπήρξαν νέες διασωληνώσεις ή θάνατοι από COVID-19.

Γριπώδης συνδρομή (ILI) και σοβαρές λοιμώξεις (SARI)

  • Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις στην κοινότητα παρουσιάζει πτωτική τάση, με μικρή αύξηση την εβδομάδα 09/2026.

  • Ο αριθμός σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις.

COVID-19

  • Η θετικότητα για SARS-CoV-2 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

  • Οι νέες εισαγωγές COVID-19 ήταν 78, παρόμοιες με την προηγούμενη εβδομάδα (80).

  • Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις ή θάνατοι.

  • Το παραλλαγμένο στέλεχος XFG παραμένει επικρατές, ενώ το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα με μικρή αύξηση.

Ιός της γρίπης

  • Καταγράφηκαν συνολικά 153 σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 72 θάνατοι για την περίοδο 40/2025–09/2026.

  • Από 3.919 δείγματα, 700 θετικά για ιούς γρίπης: 699 τύπου Α και 1 τύπου Β.

  • Από τα υποτυποποιημένα δείγματα τύπου Α, 334 ανήκαν στον Α(Η3) και 168 στον Α(Η1)pdm09, με επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ.

  • Στα αστικά λύματα, το ιϊκό φορτίο της γρίπης Α παραμένει χαμηλό χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

  • Η θετικότητα στην κοινότητα και στα νοσοκομεία μειώνεται.

  • Ο ΕΟΔΥ συστήνει εμβολιασμό για άτομα άνω των 75 ετών και ομάδες υψηλού κινδύνου.

Συμπέρασμα

Η επιδημιολογική εικόνα δείχνει σταθεροποίηση της COVID-19, υποχώρηση της γρίπης στην κοινότητα, αλλά παραμένει ενεργός ο ιός της γρίπης στα νοσοκομεία, με σημαντικό αριθμό θανάτων. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει τη σημασία εμβολιασμού, αναπνευστικής υγιεινής και έγκαιρης ιατρικής φροντίδας για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

