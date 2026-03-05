Γρίπη: 6 νέοι θάνατοι και 140 εισαγωγές στα νοσοκομεία – Χαμηλά επίπεδα COVID-19

Έξι νέοι θάνατοι από γρίπη σημειώθηκαν την εβδομάδα 23 Μαρτίου – 1η Μαρτίου σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Πέμπτης (05.03.2026).

Παράλληλα, καταγράφηκαν 140 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία από γρίπη όπως κατέγραψε η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Αντιθέτως, δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος από κορονοϊό.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, για την περίοδο 23 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν 6 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 140 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Αντίθετα, δεν υπήρξαν νέες διασωληνώσεις ή θάνατοι από COVID-19.

Γριπώδης συνδρομή (ILI) και σοβαρές λοιμώξεις (SARI)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις στην κοινότητα παρουσιάζει πτωτική τάση, με μικρή αύξηση την εβδομάδα 09/2026.

Ο αριθμός σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις.

COVID-19

Η θετικότητα για SARS-CoV-2 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές COVID-19 ήταν 78 , παρόμοιες με την προηγούμενη εβδομάδα (80).

Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις ή θάνατοι.

Το παραλλαγμένο στέλεχος XFG παραμένει επικρατές, ενώ το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα με μικρή αύξηση.

Ιός της γρίπης

Καταγράφηκαν συνολικά 153 σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 72 θάνατοι για την περίοδο 40/2025–09/2026.

Από 3.919 δείγματα, 700 θετικά για ιούς γρίπης : 699 τύπου Α και 1 τύπου Β.

Από τα υποτυποποιημένα δείγματα τύπου Α, 334 ανήκαν στον Α(Η3) και 168 στον Α(Η1)pdm09 , με επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ.

Στα αστικά λύματα, το ιϊκό φορτίο της γρίπης Α παραμένει χαμηλό χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Η θετικότητα στην κοινότητα και στα νοσοκομεία μειώνεται.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει εμβολιασμό για άτομα άνω των 75 ετών και ομάδες υψηλού κινδύνου.

Συμπέρασμα

Η επιδημιολογική εικόνα δείχνει σταθεροποίηση της COVID-19, υποχώρηση της γρίπης στην κοινότητα, αλλά παραμένει ενεργός ο ιός της γρίπης στα νοσοκομεία, με σημαντικό αριθμό θανάτων. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει τη σημασία εμβολιασμού, αναπνευστικής υγιεινής και έγκαιρης ιατρικής φροντίδας για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

