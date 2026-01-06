Γροιλανδία: Έκκληση Νίλσεν για διάλογο με τις ΗΠΑ – Στήριξη από ΝΑΤΟ

Τη σημασία της στήριξης των συμμάχων στο ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, ενώ απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για διάλογο μέσω θεσμικών και διπλωματικών οδών.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Νίλσεν ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την υποστήριξή τους, σημειώνοντας ότι σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει τη σοβαρότητα των αμερικανικών θέσεων για τη Γροιλανδία, η στάση των συμμάχων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια σαφή και σημαντική στήριξη εκ μέρους των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέλθουν σε διάλογο «με σεβασμό», αξιοποιώντας τις υφιστάμενες διπλωματικές και πολιτικές δομές και τις συμφωνίες που ήδη διέπουν τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο τονίζουν ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη μεταξύ τους σχέση και το καθεστώς της περιοχής.

Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα του ΝΑΤΟ και ότι η Αρκτική έχει αναδειχθεί σε στρατηγική προτεραιότητα για τη Συμμαχία, με τους Ευρωπαίους συμμάχους να εντείνουν τις δράσεις τους στην περιοχή. Όπως αναφέρεται, η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συντονισμό με όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

