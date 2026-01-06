Γροιλανδία: Έκκληση Νίλσεν για διάλογο με τις ΗΠΑ – Στήριξη από ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ζητά διάλογο με τις ΗΠΑ και τονίζει τη σημασία της στήριξης των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Γροιλανδία: Έκκληση Νίλσεν για διάλογο με τις ΗΠΑ – Στήριξη από ΝΑΤΟ
06 Ιαν. 2026 18:11
Pelop News

Τη σημασία της στήριξης των συμμάχων στο ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, ενώ απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για διάλογο μέσω θεσμικών και διπλωματικών οδών.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Νίλσεν ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την υποστήριξή τους, σημειώνοντας ότι σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει τη σοβαρότητα των αμερικανικών θέσεων για τη Γροιλανδία, η στάση των συμμάχων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια σαφή και σημαντική στήριξη εκ μέρους των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσέλθουν σε διάλογο «με σεβασμό», αξιοποιώντας τις υφιστάμενες διπλωματικές και πολιτικές δομές και τις συμφωνίες που ήδη διέπουν τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο τονίζουν ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη μεταξύ τους σχέση και το καθεστώς της περιοχής.

Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα του ΝΑΤΟ και ότι η Αρκτική έχει αναδειχθεί σε στρατηγική προτεραιότητα για τη Συμμαχία, με τους Ευρωπαίους συμμάχους να εντείνουν τις δράσεις τους στην περιοχή. Όπως αναφέρεται, η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συντονισμό με όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Άνοια και Αλτσχάιμερ: Ο ρόλος των υδατανθράκων στη διατροφή – Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη
22:02 Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη
21:54 Aνθρωποειδές ρομπότ: Πόσο κοστίζει για να κάνει δουλειές; στο σπίτι σου;
21:40 Σάκχαρο: Η πιο απλή κίνηση για να το ρίξετε
21:28 Το «καρμικό» μυστικό για τον καρκίνο που ενώνει την Κέιτ και τον βασιλιά Κάρολο
21:15 Ο «Καζαμίας» της «Π»: 5+1 μαντεψιές για το 2026
21:14 Ανακαλύψτε το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας
21:00 Ο Νίκος Γκάνος για το «ΟΧΙ» της ΕΡΤ για δεύτερη χρονιά για τη Eurovision 2026
20:45 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις άνδρες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα
20:36 Αχαΐα: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία
20:27 Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο: Έφυγε σε ηλικία 81 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
20:20 Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων
20:11 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των συμμάχων για την ασφάλεια στην Αρκτική»
20:01 Ανετη πρόκριση για την Παναχαϊκή στο Κύπελλο
20:00 Η ταυτότητα της Πελοποννήσου
19:50 Σέρρες: Στον εισαγγελέα αύριο ο 16χρονος, πώς έγινε το έγκλημα
19:43 Ο Προμηθέας πρώτη μάχη απόψε στη Βουργουνδία με τη Σαλόν
19:38 Συναγερμός στα Χανιά: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Κεφάλι Κισάμου
19:29 Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια
19:21 Πιερρακάκης από Φανάρι: Δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις κληρικών σε όλο τον κόσμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ