ΗΠΑ για Γροιλανδία: Ο στρατός είναι «πάντα μια επιλογή» για Τραμπ – Ρούμπιο: Η Ουάσιγκτον θέλει να την «αγοράσει»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πολλαπλές επιλογές προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, της αυτοδιοικούμενης περιοχής της Δανίας στην Αρκτική, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να δηλώνει ότι η χρήση του αμερικανικού στρατού παραμένει πάντα στο τραπέζι.

Σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο, η κ. Λέβιτ τόνισε ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ, καθώς κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή αντιπάλων στην Αρκτική. «Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν φάσμα επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού αποτελεί πάντα επιλογή στη διάθεση του αρχηγού του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις εκκλήσεις για διάλογο από πλευράς Δανίας, Γροιλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις αμερικανικές προθέσεις. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η Δανία ζήτησαν άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να διευκρινιστούν οι «παρεξηγήσεις» και να συζητηθεί το ζήτημα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Αμερικανών κοινοβουλευτικών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως οι Wall Street Journal και New York Times, διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία και όχι στρατιωτική επέμβαση. Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν ενημερωμένο σχέδιο για την απόκτηση της νήσου.

Η Δανία απορρίπτει κατηγορηματικά τις αμερικανικές αιτιάσεις περί έντονης παρουσίας Κίνας και Ρωσίας στη Γροιλανδία. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι δεν υπάρχει μεγάλη κινεζική επενδυτική δραστηριότητα στο νησί και επέκρινε τον πρόεδρο Τραμπ για «λαθεμένη ανάγνωση» της ικανότητας της Δανίας να διασφαλίζει την ασφάλεια της περιοχής. Η Κοπεγχάγη έχει επενδύσει σημαντικά ποσά –περίπου 1,2 δισ. ευρώ– στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ενέργεια εναντίον της Γροιλανδίας θα ισοδυναμούσε με επίθεση κατά μέλους του ΝΑΤΟ και θα σήμαινε «το τέλος» της συμμαχίας και της παγκόσμιας ασφάλειας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Δεν πρόκειται για διένεξη μόνο με τη Δανία, αλλά με ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε.

Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες –από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Βρετανία και Δανία– εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζοντας ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Οι υπουργοί Εξωτερικών των νορδικών χωρών εξέδωσαν παρόμοια δήλωση υπέρ της κυριαρχίας.

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν είναι προς πώληση και ότι το μέλλον της το αποφασίζουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι Γροιλανδοί, με στήριξη από τη Δανία.

