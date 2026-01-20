Γροιλανδός πρωθυπουργός: Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα

Από την πλευρά του πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν εκτίμησε σήμερα(20/1/2026) πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα» είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ.

«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.

