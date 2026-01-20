Γροιλανδός πρωθυπουργός: Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα
«Η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο»
Από την πλευρά του πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν εκτίμησε σήμερα(20/1/2026) πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.
Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα» είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ.
«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News