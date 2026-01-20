Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά

Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
20 Ιαν. 2026 16:04
Pelop News

της Aminas Zalova

Στις 20 Ιανουαρίου το Αζερμπαϊτζάν τιμά μία από τις πιο τραγικές και καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του — τον Μαύρο Ιανουάριο. Τα γεγονότα της 20ής Ιανουαρίου 1990, όταν σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στο Μπακού και χρησιμοποίησαν θανατηφόρα βία κατά αμάχων, αποτέλεσαν σημείο καμπής, που επιτάχυνε την πορεία του Αζερμπαϊτζάν προς την ανεξαρτησία και αναδιαμόρφωσε το πολιτικό τοπίο του Νοτίου Καυκάσου.

Η νύχτα της καταστολής

Τις τελευταίες ώρες της 19ης Ιανουαρίου και τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Ιανουαρίου 1990 μονάδες του Σοβιετικού Στρατού εισήλθαν στο Μπακού. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την αδιάκριτη χρήση βίας κατά αμάχων.

Τεθωρακισμένα οχήματα διέσχισαν κατοικημένες συνοικίες, στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών και περαστικών, ενώ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε μόνο αφού η επίθεση είχε ήδη ξεκινήσει. Περισσότεροι από 147 άμαχοι σκοτώθηκαν και 744 τραυματίστηκαν σοβαρά. Το σοκ εντάθηκε από την αποσιώπηση της πληροφόρησης: οι σοβιετικές αρχές διέκοψαν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και περιόρισαν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης καθώς η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Πολιτικό πλαίσιο: Μια Ένωση σε αποσύνθεση

Η βία της 20ής Ιανουαρίου δεν μπορεί να γίνει κατανοητή απομονωμένα. Μέχρι το 1990 η Σοβιετική Ένωση αποδυναμωνόταν υπό το βάρος της οικονομικής στασιμότητας, των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και της ανόδου εθνικών κινημάτων στις επιμέρους δημοκρατίες της. Στο Αζερμπαϊτζάν  η λαϊκή κινητοποίηση είχε ενταθεί, τροφοδοτούμενη από αιτήματα για κυριαρχία, δημοκρατικά δικαιώματα και την αγανάκτηση για τον τρόπο με τον οποίο η σοβιετική ηγεσία διαχειρίστηκε τις αβάσιμες εδαφικές διεκδικήσεις της Αρμενίας κατά του Αζερμπαϊτζάν.

Για πολλούς Αζέρους η επέμβαση επιβεβαίωσε ότι οι κεντρικές αρχές ήταν πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν βία για να καταστείλουν νόμιμες πολιτικές επιδιώξεις. Τα γεγονότα της 20ής Ιανουαρίου μετέτρεψαν το δημόσιο αίσθημα σε ένα ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο κίνημα υπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας.

Η αντίδραση του Χεϊντάρ Αλίεφ

Μία από τις σημαντικότερες άμεσες αντιδράσεις στην καταστολή της 20ής Ιανουαρίου προήλθε από τον Χεϊντάρ Αλίεφ, Εθνικό Ηγέτη του Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος εκείνη την περίοδο διέμενε στη Μόσχα. Στις 21 Ιανουαρίου 1990  καταδίκασε δημόσια τις ενέργειες των σοβιετικών αρχών στην μόνιμη αντιπροσωπεία του Αζερμπαϊτζάν στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική επέμβαση ως βαρύ έγκλημα κατά του αζερικού λαού.

Η δήλωση του Αλίεφ ήταν πρωτοφανής για τη σαφήνεια και το θάρρος της, σε μια εποχή όπου η ανοιχτή κριτική προς τη σοβιετική ηγεσία παρέμενε σπάνια. Για πολλούς Αζέρους η στάση του έδωσε πολιτική φωνή στη λαϊκή αγανάκτηση και έθεσε τα ηθικά θεμέλια για τον μεταγενέστερο ρόλο του στη διαμόρφωση της ανεξάρτητης κρατικής υπόστασης της χώρας.

Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά

Από την τραγωδία στην ανεξαρτησία

Αντί να καταστείλει τη διαφωνία, ο Μαύρος Ιανουάριος την ενίσχυσε. Οι δημόσιες κηδείες μετατράπηκαν σε μαζικές εκδηλώσεις ενότητας και αντίστασης. Λίγο λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1991, το Αζερμπαϊτζάν ανακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση.

Τα θύματα της 20ής Ιανουαρίου θεωρούνται πλέον μάρτυρες αυτής της ανεξαρτησίας. Σήμερα είναι ενταφιασμένα στο Μπακού, στο Πάρκο των Μαρτύρων, έναν χώρο εθνικής μνήμης με θέα στην Κασπία Θάλασσα.

Η 20ή Ιανουαρίου στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν

Κάθε χρόνο το Αζερμπαϊτζάν τιμά την 20ή Ιανουαρίου ως εθνική ημέρα πένθους. Η δημόσια ζωή επιβραδύνεται, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες και πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα αποτίουν φόρο τιμής. Η επέτειος δεν αφορά μόνο τη θλίψη, αλλά και την ανθεκτικότητα και την κρατική υπόσταση.

Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά

Στο σύγχρονο Αζερμπαϊτζάν ο Μαύρος Ιανουάριος θεωρείται ευρέως η στιγμή κατά την οποία η κοινωνία πέρασε το σημείο μη επιστροφής — επιλέγοντας την κυριαρχία παρά το κόστος. Παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο στο πολιτικό αφήγημα και τη συλλογική μνήμη της χώρας.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα η 20ή Ιανουαρίου υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία στον μετασοβιετικό χώρο δε διεκδικήθηκε μόνο σε αίθουσες συνεδριάσεων, αλλά πληρώθηκε και με αίμα στους δρόμους των πόλεων.

Η Amina Zalova είναι διπλωμάτης της Πρεσβείας του Αζερμπαιτζάν στην Ελλάδα

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:51 Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε το «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
18:31 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
18:20 Κλείνουν όλα τα σχολεία σε δομές του Δήμου Ναυπακτίας!
18:11 Γροιλανδός πρωθυπουργός: Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα
18:00 Πάτρα: Υπό αμφισβήτηση οι μαζικές κατασχέσεις – Τι τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη
17:50 ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος
17:39 Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά
17:27 Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του
17:16 Νταβός: Με γυαλιά ηλίου ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του
17:11 Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι!
17:08 Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Μοτσιζούκι στον 1ο γύρο
17:00 Πάτρα: Εφυγε με το παράπονο ο Μιλτιάδης Φαρμάκης – Οι συνθήκες σε δομή φιλοξενίας και η σίτιση
16:52 Τραγωδία στο Μάτι: Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα, τονίζουν οι συγγενείς θανόντων και οι εγκαυματίες
16:44 Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα
16:36 Η πρόταση γάμου που «έκλεψε» την παράσταση στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού
16:28 Πάτρα: Απάντηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου σε καταγγελίες για τη σίτιση φιλοξενούμενου
16:20 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το κοινωνικό της έργο: Νέα καμπάνια αναδεικνύει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για τα παιδιά και την πολιτική προστασία
16:12 Έξυπνες συσκευές: Τεχνολογία στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
16:04 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ