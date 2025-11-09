GTA 6: Αναβάλλεται ξανά η κυκλοφορία του – Νέα ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2026

Δώδεκα χρόνια μετά το GTA 5, οι φαν θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη

GTA 6: Αναβάλλεται ξανά η κυκλοφορία του – Νέα ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2026
09 Νοέ. 2025 23:13
Pelop News

Αν υπάρχει ένα παιχνίδι που οι φαν περιμένουν περισσότερο από κάθε άλλο, αυτό είναι το Grand Theft Auto 6. Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από την κυκλοφορία του GTA 5, ωστόσο το πολυαναμενόμενο sequel παραμένει «στα σκαριά».

Η Rockstar Games ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία του τίτλου μετατίθεται ξανά, αυτή τη φορά για τον Νοέμβριο του 2026, ζητώντας από το κοινό «λίγη ακόμη υπομονή». Η προηγούμενη ημερομηνία κυκλοφορίας ήταν ο Μάιος του 2026, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2025, σύμφωνα με το BBC.

«Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τελειότητα»

Σε επίσημη δήλωσή της την Πέμπτη, η Rockstar εξήγησε ότι η απόφαση πάρθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το παιχνίδι θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των παικτών.
«Χρειαζόμαστε λίγους ακόμη μήνες για να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι και να το φέρουμε στο επίπεδο τελειότητας που οι φαν περιμένουν και δικαιούνται», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Το GTA 5 παραμένει φαινόμενο

Το GTA 5, που κυκλοφόρησε το 2013, είναι μέχρι σήμερα το δεύτερο πιο εμπορικό παιχνίδι όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Minecraft. Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές χάρη στη συνεχή υποστήριξη του GTA Online, που κρατά ενεργή μια τεράστια κοινότητα παικτών.

Vice City επιστρέφει – Το σκηνικό του GTA 6

Η Rockstar δήλωσε «απίστευτα ενθουσιασμένη» για το νέο σκηνικό του παιχνιδιού, το οποίο θα διαδραματίζεται στη Leonida, μια φανταστική πολιτεία των ΗΠΑ εμπνευσμένη από τη Φλόριντα. Οι παίκτες θα επιστρέψουν και σε μια σύγχρονη εκδοχή της Vice City, την εμβληματική πόλη του franchise που βασίζεται στο Μαϊάμι, με ανανεωμένα γραφικά και νέο σενάριο.

Απολύσεις στη Rockstar Βρετανίας

Η είδηση της καθυστέρησης ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Rockstar απέλυσε 31 εργαζομένους από τα στούντιό της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το συνδικάτο που τους εκπροσωπεί, η εταιρεία προχώρησε στις απολύσεις για να εμποδίσει το προσωπικό να συνδικαλιστεί, μια κατηγορία που η Rockstar δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

Το GTA 6 παραμένει το πιο αναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι της δεκαετίας, με τους φαν να ελπίζουν ότι η μακρόχρονη αναμονή θα ανταμειφθεί με μια εμπειρία αντάξια του θρύλου της σειράς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:13 GTA 6: Αναβάλλεται ξανά η κυκλοφορία του – Νέα ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2026
22:55 Διπλό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων για να ανοίξουν τα σπίτια σε νέους ενοικιαστές
22:39 5 κλασικές ασκήσεις που καίνε το λίπος στην κοιλιά μετά τα 50
22:29 Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για το μακελειό
22:24 Συμφωνία ATLANTIC – SEE LNG TRADE και Venture Global για την προμήθεια LNG
22:06 Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
21:51 Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση που επιβεβαίωσε τις φήμες
21:39 Κύπρος: Αρνητική εξέλιξη οι τουρκικές προκλήσεις στη νεκρή ζώνη, λέει ο Χριστοδουλίδης
21:27 Καιρός: Με καταιγίδες ξεκινά η εβδομάδα – Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα
21:18 Αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας
21:07 Ισπανία: Φίλαθλος έπαθε ανακοπή στην κερκίδα και έχασε τη ζωή του
20:57 Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων: Το κύκλωμα ναρκωτικών, ο τιμοκατάλογος και ο ναός «καβάτζα»
20:45 Παναθηναϊκός: Συμβόλαιο για 2 μήνες και ανακοινώθηκε ο Φαρίντ
20:37 Η βιταμίνη που βοηθά να ζήσουμε πολύ – 10 τροφές που την περιέχουν
20:29 Πάτρα – ΧΥΤΑ Ξερόλακκας: «Δεν ισχύουν τα περί 4ου κυττάρου» – Τι απαντά ο Μ. Αναστασίου στις ανησυχίες κατοίκων
20:08 ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Με Πινέδα η μεγάλη «απόδραση» από το Παγκρήτιο
19:57 Γάζα: Παρέδωσαν στο Ισραήλ τη σορό στρατιώτη που κρατούσε η Χαμάς από τον πόλεμο του 2014
19:48 Η συνήθεια που φέρνει αργοπορημένα την πρώτη περίοδο στα κορίτσια
19:39 Πώς να Επιλέξετε το Τέλειο Κολιέ: Ένας Οδηγός για Κάθε Στυλ και Περίσταση
19:31 Εύκολη νίκη και 2Χ2 για τους Άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ