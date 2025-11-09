GTA 6: Αναβάλλεται ξανά η κυκλοφορία του – Νέα ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2026

Αν υπάρχει ένα παιχνίδι που οι φαν περιμένουν περισσότερο από κάθε άλλο, αυτό είναι το Grand Theft Auto 6. Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από την κυκλοφορία του GTA 5, ωστόσο το πολυαναμενόμενο sequel παραμένει «στα σκαριά».

Η Rockstar Games ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία του τίτλου μετατίθεται ξανά, αυτή τη φορά για τον Νοέμβριο του 2026, ζητώντας από το κοινό «λίγη ακόμη υπομονή». Η προηγούμενη ημερομηνία κυκλοφορίας ήταν ο Μάιος του 2026, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2025, σύμφωνα με το BBC.

«Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τελειότητα»

Σε επίσημη δήλωσή της την Πέμπτη, η Rockstar εξήγησε ότι η απόφαση πάρθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το παιχνίδι θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες των παικτών.

«Χρειαζόμαστε λίγους ακόμη μήνες για να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι και να το φέρουμε στο επίπεδο τελειότητας που οι φαν περιμένουν και δικαιούνται», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Το GTA 5 παραμένει φαινόμενο

Το GTA 5, που κυκλοφόρησε το 2013, είναι μέχρι σήμερα το δεύτερο πιο εμπορικό παιχνίδι όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Minecraft. Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές χάρη στη συνεχή υποστήριξη του GTA Online, που κρατά ενεργή μια τεράστια κοινότητα παικτών.

Vice City επιστρέφει – Το σκηνικό του GTA 6

Η Rockstar δήλωσε «απίστευτα ενθουσιασμένη» για το νέο σκηνικό του παιχνιδιού, το οποίο θα διαδραματίζεται στη Leonida, μια φανταστική πολιτεία των ΗΠΑ εμπνευσμένη από τη Φλόριντα. Οι παίκτες θα επιστρέψουν και σε μια σύγχρονη εκδοχή της Vice City, την εμβληματική πόλη του franchise που βασίζεται στο Μαϊάμι, με ανανεωμένα γραφικά και νέο σενάριο.

Απολύσεις στη Rockstar Βρετανίας

Η είδηση της καθυστέρησης ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Rockstar απέλυσε 31 εργαζομένους από τα στούντιό της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το συνδικάτο που τους εκπροσωπεί, η εταιρεία προχώρησε στις απολύσεις για να εμποδίσει το προσωπικό να συνδικαλιστεί, μια κατηγορία που η Rockstar δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

Το GTA 6 παραμένει το πιο αναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι της δεκαετίας, με τους φαν να ελπίζουν ότι η μακρόχρονη αναμονή θα ανταμειφθεί με μια εμπειρία αντάξια του θρύλου της σειράς.

