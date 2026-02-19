Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα

Τα σχέδια προβλέπουν σταδιακή κατασκευή στρατιωτικού φυλακίου. Περιμετρικά θα τοποθετηθούν 26 θωρακισμένοι πύργοι επιτήρησης σε ρυμουλκούμενες βάσεις, ενώ θα περιλαμβάνονται πεδίο βολής ελαφρών όπλων, καταφύγια και αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού. Ολόκληρη η βάση θα περιφραχθεί με συρματόπλεγμα.

Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα
19 Φεβ. 2026 14:35
Pelop News

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας στρατιωτικής βάσης στη Γάζα, δυναμικότητας 5.000 ατόμων και έκτασης άνω των 350 στρεμμάτων, σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου Ειρήνης που επικαλείται ο Guardian.

Η εγκατάσταση προορίζεται να λειτουργήσει ως επιχειρησιακή βάση για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilization Force – ISF), η οποία σχεδιάζεται ως πολυεθνικό στρατιωτικό σχήμα αποτελούμενο από χώρες που έχουν δεσμευθεί να συνεισφέρουν στρατεύματα. Η ISF εντάσσεται στο πλαίσιο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης, οργανισμού που προορίζεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας. Επικεφαλής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, με συμμετοχή στη διοίκηση και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα σχέδια προβλέπουν σταδιακή κατασκευή στρατιωτικού φυλακίου. Περιμετρικά θα τοποθετηθούν 26 θωρακισμένοι πύργοι επιτήρησης σε ρυμουλκούμενες βάσεις, ενώ θα περιλαμβάνονται πεδίο βολής ελαφρών όπλων, καταφύγια και αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού. Ολόκληρη η βάση θα περιφραχθεί με συρματόπλεγμα.

Η τοποθεσία φέρεται να βρίσκεται σε έκταση στη νότια Γάζα, με χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μικρός αριθμός διεθνών κατασκευαστικών εταιρειών με εμπειρία σε εμπόλεμες ζώνες έχει ήδη πραγματοποιήσει επίσκεψη στον χώρο.

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνει την αποστολή έως 8.000 στρατιωτών. Ο πρόεδρος της χώρας ήταν μεταξύ των τεσσάρων ηγετών της νοτιοανατολικής Ασίας που είχαν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν σε εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει εγκρίνει τη σύσταση προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, με αποστολή την ασφάλεια των συνόρων και τη διατήρηση της τάξης στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ISF θα αναλάβει επίσης την προστασία αμάχων και την εκπαίδευση και υποστήριξη «παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων».

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πλαίσιο κανόνων εμπλοκής της δύναμης σε περίπτωση εχθροπραξιών, νέων βομβαρδισμών από το Ισραήλ ή επιθέσεων της Χαμάς, καθώς και ο ρόλος της σε ενδεχόμενη αφοπλισμό της Χαμάς, όρος που έχει θέσει το Ισραήλ για την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Περισσότερες από 20 χώρες έχουν προσχωρήσει ως μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, ωστόσο αρκετά κράτη δεν έχουν συμμετάσχει. Αν και ο οργανισμός ιδρύθηκε με έγκριση του ΟΗΕ, το καταστατικό του φέρεται να προβλέπει μόνιμη ηγεσία και έλεγχο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της γης όπου σχεδιάζεται η κατασκευή της βάσης, ενώ μεγάλο μέρος της νότιας Γάζας τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου
15:44 Βενετία: Παλίρροια γέμισε τα σοκάκια με ψάρια – Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media
15:40 Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη – Για ποιο λόγο
15:32 «Επιχειρηματικότητα» του delivery στην Πάτρα: Συγκαλυμμένη απασχόληση στη διανομή
15:24 Η ΕΛΑΣ έπιασε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε Καλαμάτα και Αττική – Ποια η δράση τους
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα
15:16 Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:08 Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
15:00 Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
14:58 Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
14:55 Δυτική Αχαΐα: Καρναβαλικά βραβεία σε μαθητές – Την Παρασκευή η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού
14:54 Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί – Στο επίκεντρο συνεργασίες και ψηφιακό κράτος
14:48 Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»
14:42 Κάρολος Γ΄ για τον Πρίγκιπα Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του»
14:41 Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»
14:35 Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα
14:30 Φυλακές Τρικάλων για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Αντικρουόμενες θέσεις για την ευθύνη της φονικής έκρηξης
14:26 Πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Επιπτώσεις στις πτήσεις – Αιχμές ελεγκτών για την ΥΠΑ
14:23 Ο Τουσκ καλεί τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
14:22 Μαρινάκης – ΠΑΣΟΚ: Νέα σφοδρή κόντρα για Στουρνάρα και «πολιτική μετατόπιση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ