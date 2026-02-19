Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας στρατιωτικής βάσης στη Γάζα, δυναμικότητας 5.000 ατόμων και έκτασης άνω των 350 στρεμμάτων, σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου Ειρήνης που επικαλείται ο Guardian.

Η εγκατάσταση προορίζεται να λειτουργήσει ως επιχειρησιακή βάση για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilization Force – ISF), η οποία σχεδιάζεται ως πολυεθνικό στρατιωτικό σχήμα αποτελούμενο από χώρες που έχουν δεσμευθεί να συνεισφέρουν στρατεύματα. Η ISF εντάσσεται στο πλαίσιο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης, οργανισμού που προορίζεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας. Επικεφαλής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, με συμμετοχή στη διοίκηση και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα σχέδια προβλέπουν σταδιακή κατασκευή στρατιωτικού φυλακίου. Περιμετρικά θα τοποθετηθούν 26 θωρακισμένοι πύργοι επιτήρησης σε ρυμουλκούμενες βάσεις, ενώ θα περιλαμβάνονται πεδίο βολής ελαφρών όπλων, καταφύγια και αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού. Ολόκληρη η βάση θα περιφραχθεί με συρματόπλεγμα.

Η τοποθεσία φέρεται να βρίσκεται σε έκταση στη νότια Γάζα, με χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μικρός αριθμός διεθνών κατασκευαστικών εταιρειών με εμπειρία σε εμπόλεμες ζώνες έχει ήδη πραγματοποιήσει επίσκεψη στον χώρο.

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνει την αποστολή έως 8.000 στρατιωτών. Ο πρόεδρος της χώρας ήταν μεταξύ των τεσσάρων ηγετών της νοτιοανατολικής Ασίας που είχαν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν σε εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει εγκρίνει τη σύσταση προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, με αποστολή την ασφάλεια των συνόρων και τη διατήρηση της τάξης στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ISF θα αναλάβει επίσης την προστασία αμάχων και την εκπαίδευση και υποστήριξη «παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων».

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πλαίσιο κανόνων εμπλοκής της δύναμης σε περίπτωση εχθροπραξιών, νέων βομβαρδισμών από το Ισραήλ ή επιθέσεων της Χαμάς, καθώς και ο ρόλος της σε ενδεχόμενη αφοπλισμό της Χαμάς, όρος που έχει θέσει το Ισραήλ για την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Περισσότερες από 20 χώρες έχουν προσχωρήσει ως μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, ωστόσο αρκετά κράτη δεν έχουν συμμετάσχει. Αν και ο οργανισμός ιδρύθηκε με έγκριση του ΟΗΕ, το καταστατικό του φέρεται να προβλέπει μόνιμη ηγεσία και έλεγχο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της γης όπου σχεδιάζεται η κατασκευή της βάσης, ενώ μεγάλο μέρος της νότιας Γάζας τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

