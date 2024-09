Γυναίκα έκρυβε στο στομάχι της 68 αμπούλες κοκαΐνης ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Μια γυναίκα 30 ετών συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, καθώς μετέφερε 68 «αμπούλες κοκαΐνης» κρυμμένες στο στομάχι της.

Μια γυναίκα που συνελήφθη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Νότιας Αφρικής κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών, αφού ακτινογραφίες αποκάλυψαν στο στομάχι της δεκάδες σφαιρίδια που η αστυνομία θεωρεί ότι περιέχουν κοκαΐνη, μετέδωσε το SkyNews.

Η 30χρονη γυναίκα από τη Ναμίμπια σταμάτησε και συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο OR Tambo του Γιοχάνεσμπουργκ, αφού η αστυνομία έλαβε μια πληροφορία ότι φέρεται να προσπαθούσε να περάσει λαθραία ναρκωτικά με πτήση από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

A Namibian woman excretes more than 60 bullets of cocaine after being arrested by security officers at an airport in South Africa as she arrived from Sau Paulo, Brazil, on Sunday. After her arrest, she was taken to a local hospital, where x-ray revealed the suspected cocaine… pic.twitter.com/K7hsglBukG

