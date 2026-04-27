Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών

Όπως φέρεται να κατέθεσε η 41χρονη κρατούμενη, ο 54χρονος αστυνομικός ήταν συνοδηγός στο μεταγωγικό όχημα, ενώ εκτός από την ίδια μετάγονταν δύο ακόμη κρατούμενες.

27 Απρ. 2026 15:47
Pelop News

Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία κρατούμενης ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, κατά τη μεταγωγή της με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ, από τις γυναίκες φυλακές Θηβών, όπου κρατείται, προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η πράξη φέρεται να τελέστηκε χθες καθ' οδόν, στο ύψος των Τεμπών. Όπως φέρεται να κατέθεσε η 41χρονη κρατούμενη, ο 54χρονος αστυνομικός ήταν συνοδηγός στο μεταγωγικό όχημα, ενώ εκτός από την ίδια μετάγονταν δύο ακόμη κρατούμενες.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο αστυνομικός -εκτός από τις πράξεις που περιγράφει και αφορούν, μεταξύ άλλων, θωπείες- φέρεται επιπλέον να πρότεινε στην κρατούμενη να συναντηθούν ερωτικά σε αστυνομικό τμήμα κατά μήκος της εν λόγω διαδρομής και σε σημείο όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει στάση για ανεφοδιασμό του οχήματος, κάτι που τελικώς δεν συνέβη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του 54χρονου, με βαθμό αρχιφύλακα, η καταγγέλλουσα φέρεται να ζήτησε 1.000 ευρώ προκειμένου να μην αποκαλύψει τι είχε συμβεί, χρηματικό ποσό που θα μοιραζόταν με τις δύο άλλες γυναίκες της ίδιας μεταγωγής.

Μετά τη σύλληψή του, ο αστυνομικός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και παράβαση καθήκοντος.

