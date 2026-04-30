H Coffee Island ανοίγει 25 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η Coffee Island συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη διεθνή της ανάπτυξη, διατηρώντας την εξωστρέφεια στο επίκεντρο της στρατηγικής της, προσαρμόζοντας ωστόσο τον ρυθμό επέκτασης ανάλογα με τις συνθήκες κάθε αγοράς. Oπως επισημάνθηκε από τον Marketing Director (CMO) Πάνο Κωνσταντινόπουλο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιχειρησιακοί περιορισμοί επηρεάζουν άμεσα τον σχεδιασμό, οδηγώντας σε πιο προσεκτικά και σταδιακά βήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιορδανία, όπου, αν και οι υποδομές έχουν ολοκληρωθεί και το κατάστημα λειτουργεί πιλοτικά, η επίσημη έναρξη καθυστερεί λόγω δυσκολιών στη φυσική παρουσία στελεχών από την Ελλάδα.

Το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας είναι ήδη σημαντικό, με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους και δώδεκα χώρες και περισσότερα από 70 σημεία πώλησης στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό οικοσύστημα, με αγορές διαφορετικής ωριμότητας και απαιτήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ευρώπη, με την είσοδο στη γαλλική αγορά να αποτελεί κομβικό βήμα. Το νέο κατάστημα στη Μονμάρτρη του Παρισιού σηματοδοτεί την αρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής, με στόχο τη δημιουργία άνω των δέκα σημείων στη Γαλλία μέσα στην επόμενη τριετία. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην Ισπανία, επεκτείνοντας το δίκτυό της στη Μαδρίτη.

Σε επενδυτικό επίπεδο, η Coffee Island συνεχίζει να ενδυναμώνει την παραγωγική της βάση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτική είναι η επέκταση της μονάδας στην Αίγυπτο, με νέες υποδομές και εξοπλισμό, κίνηση που κρίνεται απαραίτητη λόγω των αυξανόμενων πιέσεων από το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην καινοτομία, εμπλουτίζοντας τη γκάμα προϊόντων με νέες κατηγορίες, όπως τα functional ροφήματα που συνδέονται με την ευεξία.

Σημαντική είναι και η ανανέωση του δικτύου καταστημάτων. Το νέο concept που παρουσιάζεται πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει πρότυπο για τη σταδιακή αναβάθμιση των άνω των 420 καταστημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία δοκιμάζει καινοτόμα μοντέλα, όπως καταστήματα που συνδυάζουν καφετέρια με convenience store, αλλά και all day concept με διευρυμένες επιλογές φαγητού και ποτού, όπως αυτό που λειτουργεί στην Πάτρα.

Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία καταγράφει θετικές επιδόσεις, διατηρώντας υψηλό επενδυτικό ρυθμό και επανεπενδύοντας τα κέρδη της. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 41,5 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά έσοδα του ομίλου να προσεγγίζουν τα 47 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διεθνούς παρουσίας.

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα, η Coffee Island έχει εξελιχθεί σε ισχυρό brand, απασχολώντας εκατοντάδες εργαζόμενους και στηρίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσω του δικτύου συνεργατών της. Με έμφαση στο μοντέλο Direct Trade και ισχυρή σύνδεση με την ελληνική παραγωγή, συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διεθνή της πορεία.

