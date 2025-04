H Korinthian Foods στο MEGA: 20 Χρόνια Καινοτομίας και Ανάπτυξης στην Ελληνική Βιομηχανική Εστίαση ΒΙΝΤΕΟ

Στην πρωινή εκπομπή του Mega «Mega Σαββατοκύριακο», την Κυριακή 30 Μαρτίου 2025, φιλοξενήθηκε η Μαριάννα Νικολάου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Korinthian Foods, στο πλαίσιο της ενότητας «Η επιχείρησή σου μπορεί», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Vodafone Business.

Η κα Νικολάου παρουσίασε τη δυναμική πορεία και τις καινοτόμες δράσεις της Korinthian Foods, της μεγαλύτερης περιφερειακής ελληνικής εταιρείας βιομηχανικής εστίασης, η οποία ιδρύθηκε το 2004 στον Σολομό Κορινθίας. Με περισσότερα από 130 άτομα προσωπικό, σύγχρονες μονάδες παραγωγής και παρουσία σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία παρέχει καθημερινά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σίτισης, τροφοδοσίας και αποθήκευσης.

Στη συνέντευξη έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις τεχνολογικές λύσεις που αξιοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Μέσα από τα εργαλεία του Vodafone Business όπως το IoT Fleet Control, το Temperature Control, το Vodafone Cloud και το Microsoft 365, η Korinthian Foods ενισχύει την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την ευελιξία των λειτουργιών της. Παράλληλα, μέσω της προγράμματος Εμπορικής Διαχείρισης της SOFT-1, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη διαχείριση των επιχειρησιακών της διαδικασιών.

Η κα Νικολάου ανακοίνωσε επίσης την επικείμενη λειτουργία νέας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας 3.600 τ.μ., που θα αυξήσει την ημερήσια δυναμικότητα από 15.000 σε 90.000 γεύματα, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες και αειφόρες πρακτικές.

Η Korinthian Foods γιορτάζει φέτος 20 χρόνια διαρκούς ανάπτυξης, με σταθερές αξίες την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Οι πολλαπλές διακρίσεις της — όπως το Great Place to Work, η αναγνώρισή της ως Greek Champion της Ελληνικής Οικονομίας και η βράβευση της ομάδας της ως Best Catering Team for Mass Needs — επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για αριστεία

Σχετικά με την Korinthian Foods:

Η Korinthian Foods, ιδρύθηκε το 2004 στον Σολομό Κορινθίας με όραμα να συμβάλλει στην ευημερία του ανθρώπου μέσα από την ποιοτική διατροφή και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφερειακή ελληνική εταιρεία βιομηχανικής εστίασης. Με σεβασμό στην ποιότητα, η Korinthian Foods προσφέρει εδώ και δύο δεκαετίες ολοκληρωμένες υπηρεσίες σίτισης και τροφοδοσίας σε μεγάλη κλίμακα, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών και ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Η Korinthian Foods διαθέτει μία σύγχρονη κεντρική μονάδα παραγωγής 900 τ.μ., εκ των οποίων τα 400 τ.μ. αποτελούν ασφαλείς χώρους αποθήκευσης των πρώτων υλών, κι έχει δυνατότητα καθημερινής παραγωγής 15.000 έτοιμων γευμάτων. Παράλληλα, διαθέτει και μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα παραγωγής στη θέση Κοκύλια, Κοκολάτα Αργοστολίου. Απασχολεί περισσότερους από 120 έμπειρους επαγγελματίες και διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο διανομής που καλύπτει όλη την Ελλάδα, προσφέροντας καθημερινά ποιοτικές λύσεις σίτισης σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η συνέπεια, η καινοτομία και η περιβαλλοντική ευαισθησία αποτελούν βασικές αρχές της εταιρείας, τις οποίες αξιοποιεί διαρκώς για να συνεχίσει να προσφέρει κορυφαία προϊόντα και υπηρεσίες, χτίζοντας ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News