H Lidl Ελλάς “Loyalty Brand of the Year” στα Loyalty Awards 2024

Σε αναπόσπαστο κομμάτι της αγοραστικής εμπειρίας έχει καθιερωθεί το πρόγραμμα πιστότητας πελατών Lidl Plus, γεγονός που επιβεβαιώνεται, ακόμα μία φορά, με την κατάκτηση 15 νέων βραβείων, 1 Platinum, 4 Gold, 6 Silver και 3 Bronze στα Loyalty Awards 2024. Επιπλέον, η Lidl Ελλάς απέσπασε τη μεγαλύτερη διάκριση του θεσμού και αναδείχθηκε “Loyalty Brand of the Year”, καθώς οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της με γνώμονα την αγοραστική εμπειρία των πελατών συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Αναλυτικά τα βραβεία που απονεμήθηκαν στην εταιρεία:

– Platinum και Gold βραβεία στην κατηγορία “Best Marketing Campaign” για τον χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό Lidl Plus.

– Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Long Term Initiative” για την ενέργεια «4 χρόνια εξοικονόμησης, 4 χρόνια καθημερινής επιβράβευσης πιστών πελατών Lidl».

– Gold βραβείο στην ενότητα “Best Use of Brand Advocates & Influencers” για τις αποτελεσματικές ενέργειες influencer marketing στο πλαίσιο προώθησης του προγράμματος πιστότητας Lidl Plus.

– Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Data/Customer Analytics” για τις αναλύσεις πελατών που διεξήχθησαν με στόχο την επιβράβευση των καταναλωτών.

– Silver βραβείο στην κατηγορία “Best in Retail” για το σύνολο των πρωτοβουλιών επιβράβευσης και δημιουργίας δεσμών με τον πελάτη.

– Silver βραβείο στην κατηγορία “Best CSR Initiative” για τη φιλανθρωπική ενέργεια «Χαρίζουμε Χαμόγελα», μέσω της οποίας κινητοποιήθηκε η πελατειακή βάση, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη του πολύτιμου έργου του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

– Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Social Media” για την παρουσία του προγράμματος Lidl Plus στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

– Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Gamification” για την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας του gamification, μέσω μίας win-win στρατηγικής.

– Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Use of CRM” για την καλύτερη αξιοποίηση τεχνολογίας CRM με στοχευμένη επικοινωνία και προσωποποιημένες προσφορές προς τους χρήστες του προγράμματος πιστότητας Lidl Plus.

– Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Loyalty Management Software” για την αξιοποίηση software που «ακούει» τις ανάγκες του καταναλωτή.

– Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Short Term Initiative” για τις happy hour και category ενέργειες του προγράμματος.

– Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Mobile” για την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών.

– Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best In-House Loyalty Team” για τη δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη ομάδα του Lidl Plus.

Σε λιγότερο από 4 χρόνια το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus έχει καταφέρει να φτάσει ψηλά στην προτίμηση των καταναλωτών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία. Η Lidl Ελλάς θα συνεχίσει εμπράκτως να θέτει τους καταναλωτές στο επίκεντρο των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, στον δρόμο για ένα αποτελεσματικό και καινοτόμο ψηφιακό αύριο.

