H Παναχαϊκή κάνει το πρώτο βήμα κόντρα στη Ζάκυνθο
Δεν απειλείται η Παναχαϊκή που κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ από μία στατική φάση
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποιεί η Παναχαϊκή, που προηγείται 1-0 στο ημίχρονο της Ζακύνθου.
Σκόρερ ο Νιφορόπουλος στο 32′ με ένα πανέμορφο γκολ από εκτέλεση φάουλ.
Επίσης, ο Παναιγιάλειος προηγείται του Πέλοπα με το ίδιο σκορ.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Σινοδινός, Βερβίτας, Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Μούλας, Τσεκούρας, Γερολυμάτος, Παπαευθυμίου, Τσεκούρας, Νιφορόπουλος, Καμπεράι.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μένκα, Σινκ, Γυφτομήτρος, Πολυμήλης, Γουσέτης (38′ Αναστασόπουλος), Σίλβα, Κουλούσιας, Λαζαρίδης, Γκιουρτζίδης, Δούμας, Μπαστακός.
Τα αποτελέσματα των αγώνων στο α’ ημίχρονο:
Παναχαϊκή –Ζάκυνθος 1-0: 33′ Νιφορόπουλος
Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών 0-2: αυτογκόλ, Ντίνος
Μιλτιάδης – Ερμής Μελιγούς 1-0: 11′ Τσιγαρίδης
Παναιγιάλειος – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 26΄Λιάτος.
Πύργος – Λουτράκι 1-0: 4′ Μακρής
Κόρινθος – Πανθουριακός 0-0
