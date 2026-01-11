H Παναχαϊκή κάνει το πρώτο βήμα κόντρα στη Ζάκυνθο

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποιεί η Παναχαϊκή, που προηγείται 1-0 στο ημίχρονο της Ζακύνθου.

Σκόρερ ο Νιφορόπουλος στο 32′ με ένα πανέμορφο γκολ από εκτέλεση φάουλ.

Επίσης, ο Παναιγιάλειος προηγείται του Πέλοπα με το ίδιο σκορ.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Σινοδινός, Βερβίτας, Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Μούλας, Τσεκούρας, Γερολυμάτος, Παπαευθυμίου, Τσεκούρας, Νιφορόπουλος, Καμπεράι.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μένκα, Σινκ, Γυφτομήτρος, Πολυμήλης, Γουσέτης (38′ Αναστασόπουλος), Σίλβα, Κουλούσιας, Λαζαρίδης, Γκιουρτζίδης, Δούμας, Μπαστακός.

Τα αποτελέσματα των αγώνων στο α’ ημίχρονο:

Παναχαϊκή –Ζάκυνθος 1-0: 33′ Νιφορόπουλος

Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών 0-2: αυτογκόλ, Ντίνος

Μιλτιάδης – Ερμής Μελιγούς 1-0: 11′ Τσιγαρίδης

Παναιγιάλειος – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 26΄Λιάτος.

Πύργος – Λουτράκι 1-0: 4′ Μακρής

Κόρινθος – Πανθουριακός 0-0

